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Президент Туркменистана рассказал внуку о разведении ахалтекинских скакунов

Президент Туркменистана рассказал внуку о разведении ахалтекинских скакуновЛидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рассказал внуку Керимгулы о коневодстве в Туркменистане. Данную тему глава государства затронул 17 мая в ходе конной прогулки с юношей. Об этом SNG.Today сообщили в информагентстве «Туркменистан сегодня».

Совместный досуг был проведён на территории Ахалтекинского конного комплекса. Бердымухамедов отметил особенности работы туркменских коневодов. Он также добавил, что национальные джигиты демонстрируют отличные результаты в международных соревнованиях.

Бердымухамедов сделал особый акцент на результатах наездников группы национальных конных игр «Галкыныш», достижения которых были оценены мировым сообществом.

По его словам, на данный момент правительство ведёт активную работу по популяризации райских скакунов во всём мире и увеличению поголовья лошадей. Кроме того, в государстве уделяется особое внимание подготовке специалистов в соответствующей области, отметил лидер страны.

Затем Керимгулы пустил на произвольный ход своего коня. Президент оценил упорство и усердие юноши.

Напомним, что внук лидера страны показал хорошие результаты в первом состязании жокеев-подростков. В ходе данного соревнования Керимгулы занял первое место.





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