 В Армении будут производиться автобусы

В Армении в рамках совместной программы корейской компании "Янгсан” (Youngsan) и Фонда государственных интересов Армении будет основано производство автобусов для потребления на рынке Евразийского экономического союза. Стоимость новой инвестиционной программы оценивается в $ 4,4 млн.
Об этом «Арменпресс» беседовал с генеральным директором Фонда государственных интересов Армении Давидом Папазяном.
"Будет основан Центр сборки автобусов. Автобусы предназначены для рынка Евразийского экономического союза. Есть очень конкретная цель. Армения
становится комфортной страной для международных предприятий. Корейцы не единственные, с кем ведутся обсуждения с целью использования Армении в качестве звена производства для продажи продукции в страны ЕАЭС” - сказал Папазян.
Инициатива со стороны корейской компании была представлена еще в прошлом году. Представители компании связывались с Министерством экономики Армении.
"В прошлом году компания провела работы с Министерством экономики Армении и Центром содействия инвестициям. Затем, учитывая формат, выбранный компанией в рамках программы, было принято решение обеспечить дальнейший ход программы в сотрудничестве с Фондом государственных интересов Армении”, - сообщила пресс-секретарь министра Анна Оганян.
Благодаря дистанционной работе Фонду государственных интересов Армении удалось достичь договоренности. "Фонд со стороны государства будет софинансировать какую-то часть создания этого завода и станет владельцем доли ниже 50%, в рамках 40 - 49%”, - сказал Папазян.
Общий объем инвестиций - 4,4 млн долларов, из которых около 1 млн будет финансировать Фонд государственных интересов Армении, чуть больше 1 млн. - иностранный инвестор, а остальные 2,3 млн будут из Армянского коммерческого банка. Кредит будет общим, обе стороны со временем погасят его.
По словам Папазяна, "Youngsan” - довольно большое предприятие, в прошлом году оно имело продажи более чем на $ полмиллиарда. Компания обычно принимает заказы и на другие товары, производит их и поставляет. По поводу производимых в Армении автобусов еще должны быть сделаны уточнения. На предприятии будут производиться, вероятно, три вида автобусов, длиной - 10 метров.
Сырье для сбора автобусов на начальном этапе будет привозиться из-за рубежа. "Однако есть цель, и одним из наших условий является то, чтобы со временем производство сырья было основано в Армении, чтобы весь процесс, начиная с производства деталей, до производства конечного продукта, проходил в Армении”, - сказал директор фонда.
Точное место завода пока не определено, обсуждается три варианта, уточнится на местах, вместе с зарубежными партнерами. "Из-за ситуации с пандемией их приезд в Армению пока отложен. Но мы уже добились того, что можем с уверенностью сказать, что программа будет реализована”, - сказал Папазян.
На сайте корейского "Youngsan” отмечается, что компания поставляет транспортные средства, в том числе компактные транспортные средства, военные машины в Восточную Европу, СНГ и Африку.
Анна Григорян