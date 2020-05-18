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Путин отчитал Ильхам Алиева | Как тебе не стыдно на границе скопилось много азербайджанцев !

 
 
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое число азербайджанцев, стремящихся выехать домой, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. Есть мнение что во время разговора Владимир Путин жестко осудил Ильхам Алиева, за нежелание возвращать азербайджанцев на родину, из-за чего в Дагестане создали антисанитарию и риск заражения региона коронавирусом. 
 
До этого глава Дагестана Владимир Васильев на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил организовать переходы с обсерваторами через границу граждан России и Азербайджана для недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас с Азербайджаном сейчас сложились такие отношения, когда с их стороны граждане Российской Федерации с нашими паспортами просятся к нам и приходят. Было бы хорошо, если бы нам удалось синхронизировать и скоординировать наши действия. К примеру, это обсуждаемые цифры, 450 граждан, допустим, переходят с одной стороны границы на другую и через 15 дней, чтобы люди не собирались, переходит такая же группа граждан", - сказал Васильев.
Он отметил, что 15 суток необходимо, чтобы две недели люди посидели на обсервацию, а один день нужен на санитарную обработку.
"Я полагаю, что это будет помогать избежать распространения инфекции, и в тоже время это поставит ситуацию в управляемый системный процесс", - добавил Васильев.
 
Напомним что Азербайджан в лице Ильхам Алиева отказываются от своих граждан и не пропускают на свою территорию более 500 азербайджанцев, которые без еды и воды находятся на российской стороне. 


  Источник:FMG NEWS

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