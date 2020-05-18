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18 мая 1992 года был освобожден Бердзор от азербайджанской оккупации

 
Ровно 28 лет назад, 18 мая 1992 года, армянская армия освободила жизненно важный город Бердзор (Лачин), который связывает Армению с Арцахом.
Дорога через город, Лачинский коридор, соединяющей два армянских государства, был "коридором жизни” для Арцаха. С освобождением города началось освобождение всего региона, Кашатагского района.
НКР был в худшем состоянии, электричества и газа не было. Минимальное количество боеприпасов, продовольствия, медикаментов, топлива было необходимо перевозить силами гражданской авиации.
15 мая армянские войска атаковали село Гулаблу Агдамского района. Азербайджанские войска, обладая количественным и позиционным преимуществом, отбили атаку. С высоты Гулабли противник обстреливал мирное население Степанакерта и других армянских поселений. 17 мая армянские силы отразили атаку азербайджанской армии в направлении Шуши, в которой приняли участие около 1000 солдат, 20 танков и другой бронетехники.
По данным штаба сил самообороны НКР, в Лачине произошла перестрелка между вооруженными силами Азербайджана и местными курдами. Однако, когда движение из Бердзора в Горисский район было возобновлено, азербайджанские отряды вместе с местным населением начали немедленно покидать Лачин.
На утреннем заседании парламента Армении 18 мая министр обороны Вазген Саргсян заявил, что дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, открыта. Во второй половине дня представитель Министерства обороны Азербайджана признал потерю Лачина.
 
Источник - infoteka24


  Источник:FMG NEWS

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