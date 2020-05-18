Азербайджан отгородился от своих граждан | Российские СМИ

Парадоксальная ситуация сложилась в Азербайджанской Республике (АР), которая своих граждан лишила возможности вернуться через российско-азербайджанскую границу. Сотни людей вначале столкнулись с резким ограничением: с 24 марта они могли переходить границу по субботам с 10:00 до 14:00. А с 5 апреля граница стала полностью закрытой. Карантинный режим продлевали дважды с 20 апреля до 4 мая, а затем и до 31 мая. Причем ограничений с российской стороны нет – граждан АР не впускает собственная страна.

Тем не менее, 18 апреля властями АР был запущен специальный сайт для возвращающихся на родину. В нем до 23 апреля можно было записаться в электронную очередь для дальнейшей отправки в АР. Но за все это время коридор для своих граждан был открыт лишь один раз – в ночь с 19 на 20 апреля.

Как оказалось, с такими же проблемами столкнулись те граждане этой страны, которые оказались в других государствах (например, в Грузии, Турции). Однако именно в России живет много выходцев из АР, которые особенно активно приезжали в нашу страну после распада СССР.Несмотря на свое нефтяное богатство, АР не смогла обустроить жизнь своих граждан, которые вынуждены были самостоятельно решать свои жизненные проблемы. Кто-то переехал в Россию на постоянное проживание и даже сменил гражданство, а кто-то регулярно приезжает в нашу страну на заработки.

Похожая ситуация сложилась и в других постсоветских республиках, переживших глубокий экономический упадок и сильное социальное расслоение. Однако случай с АР – особый, так как с Россией у этой страны, в отличие от Узбекистана, Киргизии и Таджикистана имеется сухопутная граница.

В январе-ноябре 2019 года объем денежных переводов из России в АР составил 850 млн долларов. Эта сумма выглядит небольшой на фоне ВВП за прошлый год – более 45 млрд долларов. Однако большая часть этих денег отправлена гражданами АР, для поддержания «на плаву» своих родственников. Это десятки, а, возможно, и сотни тысяч семей, которым в ином случае не хватило бы денег даже на еду.







Большинство мигрантов – люди не богатые, да и самостоятельный переход границы им представлялся наиболее правильным решением. Поэтому в Дагестан, в котором и до этого было немало граждан Азербайджана, многие из которых работают в сфере строительства, потянулись их соотечественники из других субъектов России.

Эти люди, многие из которых сами оказались без средств к существованию, вдруг столкнулись с тем, что их не пускают домой! Родная страна закрыла пограничные пункты. Введенные властями Азербайджана некие меры, которые якобы должны упорядочить миграционный поток из РФ в Азербайджана (как это представил посол АР в РФ Полад Бюльбюль оглы), на самом деле, оказались большим обманом.

Тысячи людей оказались брошены не произвол судьбы. Таковых только в приграничной зоне Южного Дагестана оказалось несколько тысяч, не считая полтысячи, которым удалось перейти границу в конце апреля.

Только в Магарамкентском районе их не меньше 700 человек, а еще несколько сотен в Дербентском районе и Дербенте. Для них было организовано проживание и питание за счет местных властей и меценатов. Недавно к этому вопросу подключилось МЧС. Азербайджан остается безучастной к их проблемам. Кроме того многие временно решили текущие проблемы, устроившись у друзей и родственников или у местных жителей, неравнодушных к чужой беде.

Недавно появилась информация о том, что два влиятельных представителя Кавказа: Сулейман Керимов и Год Нисанов объединили усилия в решении этой проблемы, и в ближайшее время планируется через границу ежедневно пропускать по 200 граждан Азербайджана. Но если Сулейман Керимов – российский сенатор, то уроженец Азербайджана Год Нисанов – не имеет отношение к власти АР. Он является одним из богатейших бизнесменов, к тому же сделавшим свое состояние в России, а не в Азербайджане .

Есть, правда, возможность прилететь за свой счет чартерными рейсами. Но это вариант обойдется в 40000 рублей и более. Он не по карману многим, да и они уже добрались до границ своей страны. Но почему самолетом прилететь можно, а границу перейти нельзя? Где тут логика? Почему страна не впускает своих граждан? Эти вопросы остаются без ответа. Из-за ограничений, введенных в России для борьбы с пандемией, особенно тяжелым стало положение трудовых мигрантов, многие из которых стремятся переждать сложное время у себя дома.Большинство мигрантов – люди не богатые, да и самостоятельный переход границы им представлялся наиболее правильным решением. Поэтому в Дагестан, в котором и до этого было немало граждан Азербайджана, многие из которых работают в сфере строительства, потянулись их соотечественники из других субъектов России.Эти люди, многие из которых сами оказались без средств к существованию, вдруг столкнулись с тем, что их не пускают домой! Родная страна закрыла пограничные пункты.некие меры, которые якобы должны упорядочить миграционный поток из РФ в(как это представил посол АР в РФ Полад Бюльбюль оглы), на самом деле, оказались большим обманом.Только в Магарамкентском районе их не меньше 700 человек, а еще несколько сотен в Дербентском районе и Дербенте. Для них было организовано проживание и питание за счет местных властей и меценатов. Недавно к этому вопросу подключилось МЧС.Кроме того многие временно решили текущие проблемы, устроившись у друзей и родственников или у местных жителей, неравнодушных к чужой беде.Недавно появилась информация о том, что два влиятельных представителя Кавказа: Сулейман Керимов и Год Нисанов объединили усилия в решении этой проблемы, и в ближайшее время планируется через границу ежедневно пропускать по 200 граждан Азербайджана. Но если Сулейман Керимов – российский сенатор, то уроженец Азербайджана Год Нисанов – не имеет отношение к власти АР. Он является одним из богатейших бизнесменов, к тому же сделавшим свое состояние в России, а не вЕсть, правда, возможность прилететь за свой счет чартерными рейсами. Но это вариант обойдется в 40000 рублей и более. Он не по карману многим, да и они уже добрались до границ своей страны. Но почему самолетом прилететь можно, а границу перейти нельзя? Где тут логика? Почему страна не впускает своих граждан? Эти вопросы остаются без ответа.

Азербайджана не справится с наплывом потенциальных разносчиков коронавируса, а Азербайджан не хочет тратить средства на создание дополнительных карантинных зон. Тем самым Азербайджана взваливает проблемы своих граждан, оставшихся без денег и работы, на плечи другого государства. Правда, есть разные версии, которые озвучиваются в соцсетях. Одна из них связана с тем, что система здравоохранения

В этой связи уместно вспомнить, как в ситуации с российским эксклавным селением Храх-Уба, в котором проживали этнические лезгины, было быстро принято решение о его переименовании в Палыдлы. Старые дома были разрушены, а рядом с ним был построен новый коттеджный поселок, куда были переселены жители из других районов Азербайджана другой национальности. Теперь же средств не нашлось даже для временных строений или даже для транспортировки своих граждан в свои дома для самоизоляции.

Но власти Азербайджана не только эти проблемы создали для нашей страны. Еще более опасной проблемой является нахождение большого количества людей, которые очень сильно ухудшают эпидемиологическую ситуацию, так как никакие карантинные меры не соблюдаются. И огромное количество случаев заболевания и даже смертей от пневмонии в Магарамкентском районе почему-то скрываемые местными властями, являются следствием этой проблемы.



Источник РИА «Дербент»

P.S.

Напомним что Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое число азербайджанцев, стремящихся выехать домой, сообщает пресс-служба Кремля.

Есть мнение что во время разговора Владимир Путин жестко осудил Ильхам Алиева, за нежелание возвращать азербайджанцев на родину, из-за чего в Дагестане создали антисанитарию и риск заражения региона коронавирусом.



