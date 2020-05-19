В Армении проходят тактические военные учения с участием РСЗО «Смерч»
Источник:FMG NEWS
Стартовали широкомасштабные тактические учения. В учениях задействованы установки для запуска оперативно-тактических ракет, реактивные системы залпового огня «Смерч».
Целью учений является проверка способностей командиров, штабов и общего персонала при выводе подразделения на высокий уровень боевой готовности, совершенствование практических навыков военнослужащих и полевая подготовка.
Завершающий этап трехдневного учения будет сопровождаться боевым огнем.
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