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В Армении проходят тактические военные учения с участием РСЗО «Смерч»

 

Стартовали широкомасштабные тактические учения. В учениях задействованы установки для запуска оперативно-тактических ракет, реактивные системы залпового огня «Смерч». 
 
Целью учений является проверка способностей командиров, штабов и общего персонала при выводе подразделения на высокий уровень боевой готовности, совершенствование практических навыков военнослужащих и полевая подготовка.
Завершающий этап трехдневного учения будет сопровождаться боевым огнем.
Армянские Смерчи
 
В Армении проходят тактические военные учения с участием РСЗО «Смерч»
 


  Источник:FMG NEWS

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