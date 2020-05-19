Крупнейший архив о Геноциде армян в Иерусалиме будет цифровизирован

Самый большой архив материалов о Геноциде армян в Османской Империи будет переведен в цифровой формат, об этом сообщает "Арменпресс”.

Материалы хранятся в Архиве Иерусалимского Патриархата. Он был основан в 1919 году в Константинополе усилиями архиепископа Завена Егияна. С 1938 года этот уникальный архив хранится в Армянском Патриархате Иерусалима.

С 2017 года тюрколог Лусине Саакян и османовед Ани Саргсян совершили четыре визита в Армянский Патриархат Иерусалима, в ходе которых они очистили и классифицировали документы, составляющие 11 коробок, и скопировали около 25 000 страниц.

Отметим, что кандидат филологических наук Лусине Саакян также была награждена гуманитарной премией имени Армина Вегнера за «Смелость увидеть истину и сказать ее».



