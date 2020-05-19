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19 мая – День памяти геноцида понтийских греков в Османской Турции

 
19 мая знаменует собой годовщину геноцида понтийских греков (1916-1923), одного из самых мрачных моментов в истории Греции.
Записи, хранимые в основном церковью, показывают, что как минимум 350 000 понтийских греков были истреблены турецкими войсками и курдскими военизированными формированиями. Другие источники, в том числе иностранные миссионеры, упоминают о 500 000 убитых, в основном в результате депортации и принудительного переселения в Анатолийскую пустыню.
Греческие города (Пафра, Самсус, Керасус и Трапезус) пережили массовые убийства и депортации, в результате которых было уничтожено их население.

Понт (Pontos), древнегреческое слово «море», относится к Черному морю и окружающим прибрежным районам. Целые деревни и города были опустошены, а тысячи были вынуждены бежать в соседние страны. План Османского правительства по уничтожению христианского населения, проживающего в Турции, включая греков, сирийцев и армян, во время Первой мировой войны вступил в силу в 1914 году, указом о том, что все понтийские мужчины в возрасте от 18 до 50 лет должны будут отчитываться перед военными. Тех, кто отказывался это делать, приказывали немедленно расстрелять.
Османский режим боялся населения Понтоса не только из-за их быстро растущего количества, которое к началу 20-го века достигло 700 000 человек, но также и из-за культурного и экономического роста меньшинства. Возникновение движения младотурок положило конец процветающей греческой общине в этом регионе.
19 мая – День памяти о геноциде понтийских греков.
 
* * *
Сегодня греки чтят память жертв геноцида понтийских греков. Во время геноцида османские и кемалистские силы уничтожили миллионы человек, из них 353 000 – греков из Понта.
Понтийские греки, которым удалось вырваться из трудовых батальонов или избежать прямого истребления, начали организовывать сопротивление против турок уже в 1915 году. Идея состояла в том, чтобы избежать истребления и защитить себя, а также отомстить. Так было создано греческое партизанское движение.
Как пишет Greek City Times, первоначально небольшое количество греков поднялось в Понтийские горы и сопротивлялось примитивным оружием, как топоры и вилы. С каждой новой атакой у турок захватывалось оружие. Поскольку турецкие нападения и массовые убийства усилились против мирных жителей, небольшие партизанские отряды стали усиливаться за счет людей, спасающихся бегством или желающих отомстить за убийство своих родственников. Беззаконие и контрабанда оружия были настолько широко распространены, что это также помогло партизанам приобрести оружие.

 
Не было единого национального центра, который бы руководил всем этим движением, скорее он был стихийным и рассеянным. Сопротивляющимся грекам Понта оказал большую помощь Митрополит Амасья Германос Каравангелис, имевший партизанский опыт из Македонской борьбы несколькими годами ранее.
Основным лозунгом партизан было: «Давайте грабим грабителей».
Призывы греков Понта к Греции направить помощь не были услышаны. Греческое население Понта и сопротивление оставались беспомощными, но они устраивали засаду силам кемалистов, грабили сборщиков налогов и спасали мирных жителей.
Греки собрали более 18 000 партизан. Турки говорят, что их было более 25 000. Значительная часть турецкой пропаганды утверждает, что понтийское греческое партизанское движение было движением за независимость, направленным на создание независимого государства. На практике греческое население этого района создавало вооруженные отряды для защиты своей собственности и жизни тысяч мирных жителей.
Сегодня понтийские греки увековечивают храбрость своих предков музыкой и танцами в сопровождении знаменитой лиры.
 
ИСТОЧНИК - INFOTEKA24


  Источник:FMG NEWS

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