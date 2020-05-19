Как легко сделать маску для лица в домашних условиях: 5 бюджетных рецептов

Вы хотите, чтобы уход за лицом был экономным, простым да еще и в домашних условиях – все возможно. Коже, которая склонна к прыщам, высыпаниям и шелушению, необходима регулярная помощь в виде специальных масок. Поэтому узнайте о способах, как быстро можно приготовить маску для лица дома.

Обычно проблемы с кожей связаны с неправильным питанием. Таким образом организм очищается от вредных веществ, выводя их наружу через кожу. Совсем исключить вредные продукты питания трудно. Ютуб-канал Салон красоты собрал несколько простых рецептов масок для лица, которые помогут справиться с проблемами на коже.

Маска от Софи Лорен

Что нужно?



1 столовая ложка меда



0,5 столовой ложки оливкового масла



1 чайная ложка сока лимона



Все ингредиенты хорошо перемешайте и нанесите на лицо на 15 минут. Затем смойте теплой водой и закрепите эффект любимым увлажняющим кремом.



Маски для лица своими руками / Фото Pixabay

Маска по рецепту видеоблогера SABLINA

Что нужно?



сметана



Желательно, чтобы жирность сметаны была не меньше 20%. Нанесите сметану на вашу кожу на 20-30 минут. Сметана обладает увлажняющими и отбеливающими свойствами. А также уменьшает покраснение на лице.

Маска из банана

Что нужно?



половинка банана



Разомните половину банана вилкой до однородной консистенции. Затем наложите смесь на лицо на 10-15 минут. Обязательно смывайте маску холодной водой.

Питательные вещества, которые содержатся в банане, питают кожу, тонизируют и обогащают полезными микроэлементами.



Уход за лицом в домашних условиях / Фото Unsplash

Маска-скраб

Что нужно?



1 столовая ложка сахара



1 столовая ложка меда



Перемешайте ингредиенты в удобной посуде. Нанесите маску и позвольте ей проникнуть в кожу. Затем легкими массажными движениями скрабируйте лицо. Таким образом вы получите двойной эффект (от маски и от скраба) за одну процедуру.

Маска-пилинг

Что нужно?



1 чайная ложка пищевой соды



гель для умывания



Возьмите немного геля для умывания и капните в емкость. Туда добавьте соды и перемешайте. Нанесите на лицо на 2 минуты и смойте холодной водой.

Сода – не совсем безопасный продукт, потому что может пересушить и создать раздражение на коже, если неправильно ее применить. Поэтому мы комбинируем соду с гелем, который имеет увлажняющие свойства, и держим не более 2 минут.

Важно! Перед нанесением любой из масок распарьте кожу лица, чтобы открылись поры. Возьмите махровое полотенце, намочите в горячей воде, положите на лицо и подержите 10-15 минут.

Также позаботьтесь, чтобы ваша кожа была предварительно правильно очищена от остатков макияжа.