 
  • 21:38 – 19 мая – День памяти геноцида понтийских греков в Османской Турции 
  • 22:56 – Азербайджан отгородился от своих граждан | Российские СМИ 
  • 14:31 – В Армении будут производиться автобусы 
  • 21:38 – 19 мая – День памяти геноцида понтийских греков в Османской Турции 
  • 23:16 – Как легко сделать маску для лица в домашних условиях: 5 бюджетных рецептов 
  • 17:05 – Азербайджанский террорист наказан | остерегайтесь азербайджанцев 

Как легко сделать маску для лица в домашних условиях: 5 бюджетных рецептов

  • 19.05.2020, 23:16,
  • Развлечения
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Вы хотите, чтобы уход за лицом был экономным, простым да еще и в домашних условиях – все возможно. Коже, которая склонна к прыщам, высыпаниям и шелушению, необходима регулярная помощь в виде специальных масок. Поэтому узнайте о способах, как быстро можно приготовить маску для лица дома.

Обычно проблемы с кожей связаны с неправильным питанием. Таким образом организм очищается от вредных веществ, выводя их наружу через кожу. Совсем исключить вредные продукты питания трудно. Ютуб-канал Салон красоты собрал несколько простых рецептов масок для лица, которые помогут справиться с проблемами на коже.


Маска от Софи Лорен


Что нужно?



  • 1 столовая ложка меда

  • 0,5 столовой ложки оливкового масла

  • 1 чайная ложка сока лимона


Все ингредиенты хорошо перемешайте и нанесите на лицо на 15 минут. Затем смойте теплой водой и закрепите эффект любимым увлажняющим кремом.


Маски для обличчя
Маски для лица своими руками / Фото Pixabay


Маска по рецепту видеоблогера SABLINA


Что нужно?



  • сметана



Желательно, чтобы жирность сметаны была не меньше 20%. Нанесите сметану на вашу кожу на 20-30 минут. Сметана обладает увлажняющими и отбеливающими свойствами. А также уменьшает покраснение на лице.


Маска из банана


Что нужно?



  • половинка банана


Разомните половину банана вилкой до однородной консистенции. Затем наложите смесь на лицо на 10-15 минут. Обязательно смывайте маску холодной водой.


Питательные вещества, которые содержатся в банане, питают кожу, тонизируют и обогащают полезными микроэлементами.


Догляд за обличчям вдома
Уход за лицом в домашних условиях / Фото Unsplash


Маска-скраб


Что нужно?



  • 1 столовая ложка сахара

  • 1 столовая ложка меда


Перемешайте ингредиенты в удобной посуде. Нанесите маску и позвольте ей проникнуть в кожу. Затем легкими массажными движениями скрабируйте лицо. Таким образом вы получите двойной эффект (от маски и от скраба) за одну процедуру.


Маска-пилинг


Что нужно?



  • 1 чайная ложка пищевой соды

  • гель для умывания


Возьмите немного геля для умывания и капните в емкость. Туда добавьте соды и перемешайте. Нанесите на лицо на 2 минуты и смойте холодной водой.


Сода – не совсем безопасный продукт, потому что может пересушить и создать раздражение на коже, если неправильно ее применить. Поэтому мы комбинируем соду с гелем, который имеет увлажняющие свойства, и держим не более 2 минут.


Важно! Перед нанесением любой из масок распарьте кожу лица, чтобы открылись поры. Возьмите махровое полотенце, намочите в горячей воде, положите на лицо и подержите 10-15 минут.


Также позаботьтесь, чтобы ваша кожа была предварительно правильно очищена от остатков макияжа.






  •   Просмотров Сегодня: 27


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Восстанови молодость ваших ручек! Секретные рецепты — невероятный эффект
    » Кожа и волосы будут выглядеть на все 100% от этой десятки продуктов
    » Важные правила окрашивания волос в домашних условиях
    » Делаем своими руками масло для укрепления ногтей
    » Своими руками: домашние маски для лица, которые сделают вас лучше
    » Как помыть волосы без шампуня: 5 лучших способов
    » Как использовать оливковое масло для лица
    » Как можно доступными средствами отбелить кожу лица
    » Скульптурирование лица: как сделать идеальное лицо за 2 минуты
    » Жиросжигатели в домашних условиях: 5 доступных рецептов
    » Жиросжигатели в домашних условиях: 5 доступных рецептов
    » Маска от Софи Лорен: как сохранить молодость надолго
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Как легко сделать маску для лица в домашних условиях: 5 бюджетных рецептов

    • 23:16
    • 32
    • 0

    Что женщина делает только с мужчиной, которого любит?

    • 22:54
    • 27
    • 0

    19 мая – День памяти геноцида понтийских греков в Османской Турции

    • 21:38
    • 43
    • 0

    Крупнейший архив о Геноциде армян в Иерусалиме будет цифровизирован

    • 21:28
    • 39
    • 0

    Настя Каменских устроила пикантную фотосессию в постели: соблазнительные снимки

    • 19:39
    • 32
    • 0

    В Армении проходят тактические военные учения с участием РСЗО «Смерч»

    • 18:55
    • 51
    • 0

    Как присоединить балкон к квартире: лучшие идеи в фото

    • 18:07
    • 30
    • 0

    Можно даже вздремнуть: в Индии обустроили комфортный офис для тамошних IT-специалистов – фото

    • 17:59
    • 30
    • 0

    Леся Никитюк в белом бикини

    • 15:02
    • 32
    • 0

    Как электроэнцефалография (ЭЭГ) поможет в лечении депрессии

    • 10:14
    • 47
    • 0

    Азербайджан отгородился от своих граждан | Российские СМИ

    • 22:56
    • 97
    • 0

    18 мая 1992 года был освобожден Бердзор от азербайджанской оккупации

    • 22:06
    • 62
    • 0

    Путин отчитал Ильхам Алиева | Как тебе не стыдно на границе скопилось много азербайджанцев !

    • 19:18
    • 173
    • 0

    Президент Туркменистана рассказал внуку о разведении ахалтекинских скакунов

    • 17:34
    • 85
    • 0

    Из-за COVID-19 без работы в Таджикистане остались тысячи граждан

    • 15:31
    • 91
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58374
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53793
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48282
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43922
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 39872
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37711
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36228
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33892
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32004
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30934
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24727
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23655
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23563
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 22130
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21448
    • 0

    Настя Каменских устроила пикантную фотосессию в постели: соблазнительные снимки

    • 19:39
    • 32
    • 0

    Можно даже вздремнуть: в Индии обустроили комфортный офис для тамошних IT-специалистов – фото

    • 17:59
    • 30
    • 0

    Леся Никитюк в белом бикини

    • 15:02
    • 32
    • 0

    Как присоединить балкон к квартире: лучшие идеи в фото

    • 18:07
    • 30
    • 0

    Как легко сделать маску для лица в домашних условиях: 5 бюджетных рецептов

    • 23:16
    • 32
    • 0

    19 мая – День памяти геноцида понтийских греков в Османской Турции

    • 21:38
    • 43
    • 0

    Крупнейший архив о Геноциде армян в Иерусалиме будет цифровизирован

    • 21:28
    • 39
    • 0

    В Армении проходят тактические военные учения с участием РСЗО «Смерч»

    • 18:55
    • 51
    • 0

    Что женщина делает только с мужчиной, которого любит?

    • 22:54
    • 27
    • 0

    Азербайджан отгородился от своих граждан | Российские СМИ

    • 22:56
    • 97
    • 0

    18 мая 1992 года был освобожден Бердзор от азербайджанской оккупации

    • 22:06
    • 62
    • 0

    Путин отчитал Ильхам Алиева | Как тебе не стыдно на границе скопилось много азербайджанцев !

    • 19:18
    • 173
    • 0

    В Армении будут производиться автобусы

    • 14:31
    • 107
    • 0

    Президент Туркменистана рассказал внуку о разведении ахалтекинских скакунов

    • 17:34
    • 85
    • 0

    Из-за COVID-19 без работы в Таджикистане остались тысячи граждан

    • 15:31
    • 91
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА