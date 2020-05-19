Как присоединить балкон к квартире: лучшие идеи в фото

Для такой перепланировки не нужно разрешение, однако иногда она невозможна из-за конфигурации жилья, пишет dom.ria.
От этого зависит, останется ли перегородка (иногда она является частью несущей конструкции) между комнатой и балконом. Для этого лучше сделать экспертную оценку помещения в специализированной компании.
Работы нужно начинать после разработки проекта / Фото Interiorsroom
Это необходимо для того, чтобы во время ремонта не задеть несущие конструкции и инженерные системы. Также это поможет увидеть, каким будет помещение в результате.
Бывшая лоджия может стать уютным местом отдыха / Фото Roomble
Получив проектную документацию, можно приступать к работам. В новых домах, как правило, демонтируют перегородку с балконом/лоджией и убирают стеклопакет.
Перепланировка позволит расширить жилую зону / Фото Roomble
В старом жилом фонде зачастую остается балконный блок (если он является частью несущей конструкции). Тогда за ним можно сделать кабинет или место отдыха.
На балконе можно оборудовать рабочее место / Фото Interiorsroom
Все строительные работы во избежание непредвиденных ситуаций должны выполняться четко в соответствии с проектом. За нарушения в процессе перепланировки предусмотрена административная или уголовная ответственность. Кроме того, все помещение потребуют вернуть в первоначальный вид.
Дизайн можно сделать на любой вкус / Фото Roomble
Если балкон или лоджия полностью присоединены к жилой зоне, эти изменения необходимо оформить. Для этого нужно заказать в БТИ новый техпаспорт. Если не сделать новый документ, любые манипуляции с квартирой (продажа, обмен и пр.) осуществить не удастся.