Как присоединить балкон к квартире: лучшие идеи в фото

Присоединение балкона позволяет увеличить полезную жилую площадь квартиры.

Для такой перепланировки не нужно разрешение, однако иногда она невозможна из-за конфигурации жилья, пишет dom.ria.

Присоединение балкона будет состоять из нескольких этапов

Необходимо выяснить, можно ли убрать балконный блок

От этого зависит, останется ли перегородка (иногда она является частью несущей конструкции) между комнатой и балконом. Для этого лучше сделать экспертную оценку помещения в специализированной компании.

Работы нужно начинать после разработки проекта / Фото Interiorsroom

Подготовить проект

Это необходимо для того, чтобы во время ремонта не задеть несущие конструкции и инженерные системы. Также это поможет увидеть, каким будет помещение в результате.

Бывшая лоджия может стать уютным местом отдыха / Фото Roomble

Начало ремонта

Получив проектную документацию, можно приступать к работам. В новых домах, как правило, демонтируют перегородку с балконом/лоджией и убирают стеклопакет.

Перепланировка позволит расширить жилую зону / Фото Roomble

В старом жилом фонде зачастую остается балконный блок (если он является частью несущей конструкции). Тогда за ним можно сделать кабинет или место отдыха.

На балконе можно оборудовать рабочее место / Фото Interiorsroom

Существует несколько правил относительно расширения комнаты:



балкон или лоджия – холодная зона, поэтому, присоединяя к жилплощади, их нужно утеплить – поставить, к примеру, трехкамерный стеклопакет , сделать дополнительное отопление (независимое от общедомовой системы);

– поставить, к примеру, , сделать (независимое от общедомовой системы);

поднять пол до квартирного уровня (его можно сделать теплым);

до квартирного уровня (его можно сделать теплым);

сделать звукоизоляцию ;

;

установить дополнительное освещение.



Все строительные работы во избежание непредвиденных ситуаций должны выполняться четко в соответствии с проектом. За нарушения в процессе перепланировки предусмотрена административная или уголовная ответственность. Кроме того, все помещение потребуют вернуть в первоначальный вид.

Дизайн можно сделать на любой вкус / Фото Roomble

Оформление перепланировки

Если балкон или лоджия полностью присоединены к жилой зоне, эти изменения необходимо оформить. Для этого нужно заказать в БТИ новый техпаспорт. Если не сделать новый документ, любые манипуляции с квартирой (продажа, обмен и пр.) осуществить не удастся.





