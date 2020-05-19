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Леся Никитюк в белом бикини

  • 19.05.2020, 15:02,
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Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк поделилась очередной фотографией в купальнике. Она скучает по путешествиям и решила поделиться архивным фото с морского отдыха.

Во время карантина Леся публикует снимки, которые делает во время домашних фотосессий, и кадры, которые успела сделать в отпусках до закрытия границ. Несколько часов назад на личной странице Никитюк в инстаграме появилось соблазнительное фото с моря.


Леся Никитюк находится в изоляции в загородном доме своих родителей, на Хмельнитчине. Звезда часто распространяет фотографии, сделанные во дворе, так как сейчас иметь собственный двор – это большая роскошь. Однако она не раз признавалась, что невероятно скучает по путешествиям, которые раньше были неотъемлемой частью ее жизни, и часто делится архивными кадрами.


На новом снимке, который появился в аккаунте блогерши, она позирует на яхте посреди моря в соблазнительной позе. Одетая в откровенное белое бикини, которое красиво подчеркнуло аппетитные формы телеведущей. Среди аксессуаров выбрала белое ожерелье, браслеты, которые украшают ее руки и ноги, и большие солнцезащитные очки черного цвета.


Особый шарм ее образу добавил ветер, которой развевал ее белокурые волосы.


Леся Нікітюк
Леся Никитюк в белом бикини / Instagram / @lesia_nikituk


Новых публикаций с нетерпением ждут больше 3 миллионов подписчиков Леси. Они активно комментируют их, и это сообщение не стало исключением. Поклонники выражают свое восхищение и отмечают, что тоже скучают по отдыху в теплых краях.



  Источник:FMG NEWS

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