Можно даже вздремнуть: в Индии обустроили комфортный офис для тамошних IT-специалистов – фото

Общая площадь офиса составляет почти 223 квадратных метра, пишет Archdaily.
Пространство расположено на третьем этаже бизнес-парка Hilite. Из-за популярности индустриального стиля в офисных помещениях, этот проект не стал выделяться интерьером. Потолок и пол здесь практически не подверглись обработке.
Индустриальный стиль помогает создать атмосферу мастерской / фото: Archdaily
В интерьере разработчики решили использовать много комнатных растений, чтобы улучшить микроклимат в офисе.
Планировка офиса хоть и имеет четкую планировку с разделением на зоны, однако работать можно везде. Здесь есть обеденная, игровая, переговорная и "брейншторминговая" зоны. Также есть места для отдыха и сна.
В офисе обустроены двухэтажные кровати / фото: Archdaily
Несмотря на открытость офиса, здесь также присутствуют отдельные места для частной работы и кабинеты для руководителей фирмы.
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