Настя Каменских устроила пикантную фотосессию в постели: соблазнительные снимки

Популярная украинская певица Настя Каменских не прекращает удивлять своих поклонников. На карантине она находит время не только для онлайн-тренировок, но и домашних фотосессий. На днях артистка устроила импровизированную съемку в постели, которая отметилась пикантностью.

Соответствующие фото Настя Каменских разместила на инстаграм-странице 19 мая. Всего за считанные часы после публикации фотографии получили тысячи лайков и восторженных комментариев.

Такой ажиотаж был достаточно прогнозируем. Все потому, что перед камерой Настя Каменских позировала в обольстительной пижаме, которая состояла из рубашки и шорт. Светлый наряд подчеркнул стройные ноги артистки. А еще большей пикантности Настя Каменских добавила позами, которые выбрала для съемки в постели.



Настя Каменских в обольстительной пижаме / Instagram / @kamenskux



Сексуальная Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Вероятно, автором сексуальных фото был муж Насти Каменских – рэппер и продюсер Потап. Именно с ним звезда самоизолировалась в имении в Киевской области. Пандемия и карантин из-за распространения коронавируса никак не влияет на отношения супругов: как и раньше, Настя и Потап демонстрируют идиллию на эффектных фото.



Настя Каменских с Потапом / Instagram / @kamenskux