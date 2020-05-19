Что женщина делает только с мужчиной, которого любит?

Любовь, как известно, проявляется не только словами, но и действиями, заботой, вниманием. Есть поступки, которые женщины совершают только ради своего любимого мужчины. Что же делают дамы только с теми вторыми половинками, от которых без ума? Конечно, они стараются их узнавать, проводить с ними как можно больше времени, но даже этого недостаточно для того, чтобы доказать искренность чувств и серьезность намерений. Как ведет себя влюбленная дама? Готова ли она связать себя узами брака и создать крепкую семью с конкретным человеком? Ответ на этот вопрос интересует как самих женщин, так и их вторых половинок.

Интегрирует любимого в свою жизнь

Дама, которая испытывает сильные чувства к мужчине, всегда с ним делится своими успехами, планами, страхами, переживаниями. Кроме того, она к нему прислушивается. Второй половинке будет всегда приятно обсуждать важные вопросы с любимой. Если женщина ничего от мужчины не скрывает, то это говорит о том, что он является для нее авторитетом.

Знакомит с родителями, друзьями

У девушки, которая решила познакомить своего парня с родственниками, друзьями, на него серьезные планы. Он должен обязательно это оценить. Она, в свою очередь, стремится к тому, чтобы близкие люди одобрили ее выбор.

Делает сюрпризы

Приятности кроются в мелочах. СМС-сообщения с признаниями в любви, веселыми смайликами всегда вызывают у представителя сильного пола улыбку. Романтический ужин после тяжелого рабочего дня также приносит ему небывалое удовольствие. Покупка билетов в кино, театр и даже на футбол или хоккей - это идеальная возможность провести время с любимым и продемонстрировать ему свои искренние чувства. А почему бы внезапно не предложить отправиться в путешествие? Тут важно учитывать интересы мужа или парня.

Готовит любимые блюда

О том, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, известно давно. Женщина, для которой он небезразличен, всегда о нем заботится в меру своих возможностей. Поскольку большинство представителей сильного пола работают и обеспечивают семью, для них важную роль играет внимание второй половинки.

Уделяет внимание своему здоровью и внешности

Занятие спортом, правильное питание, избегание стрессов, уход за своей внешностью - это, казалось бы, призыв к здоровому образу жизни, но с помощью таких жестов женщина может показать любимому свою искренность. У мужчин психология устроена таким образом, что они воспринимают это как призыв: "Я стараюсь следить за собой ради счастья и благополучия нашей семьи, будущих детей". Любящая женщина ухаживает за собой с целью, в первую очередь, нравиться себе, но и радовать любимого своим здоровьем и хорошим настроением.

Раскрепощенность в постели

Порядочная женщина может полностью расслабиться в постели только с тем человеком, которого любит. Красивое нижнее белье, эротическая одежда подбираются только для любимых. В таком убранстве девушка может по-настоящему раскрепоститься. Да и для мужчин секс играет очень важную роль в отношениях. Поэтому неудивительно, что проблемы в интимной жизни могут привести к поиску отношений на стороне.

Спрашивает разрешения и интересуются мнением

Любимый мужчина автоматически становится неотъемлемой составляющей мира женщины. По-настоящему влюбленные девушки прислушиваются к своим вторым половинкам и учитывают их мнение. Она интересуется его планами и строит свои, учитывая мнение возлюбленного.