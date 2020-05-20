Их дружба переросла в роман, – друг Меган Фокс раскрыл детали ее отношений с рэпером

Американская актриса Меган Фокс стала, пожалуй, самой обсуждаемой звездой месяца. Она решила оставить своего мужа Брайана Остина Грина и закрутила роман с более молодым рэпером Колсоном Бейкером. Сейчас в прессе появились новые детали этих отношений.

Как рассказал инсайдер US Weekly, на первом этапе отношений Меган Фокс и Колсон Бейкер были просто друзьями. Они встретились на съемочной площадке киноленты Midnight in the Switchgrass, которая готовится к выходу в прокат. Однако совсем скоро дружба переросла в роман.

"Они начинали общаться как друзья, но все это время между ними росла взаимная симпатия. Меган считает, что Колсон действительно хороший парень, поэтому недавно их дружба переросла в роман", – рассказал инсайдер.

Сейчас актриса проводит все больше времени с бойфрендом. Их графики работы совпадают, поэтому Меган и Колсон стремительно развивают отношения. Влюбленные не скрывают роман и выходят на кофе вместе. В частности, на днях папарацци сфотографировали, как Меган Фокс и Колсон Бейкер ехали домой после свидания.





Развод Меган Фокс и Брайана Остина Грина: что об этом известно

Первые разговоры о разводе Меган Фокс и Брайана Остина Грина появились после заявления актрисы в 2016 году. Тогда звезда решила не скрывать, что ее брак дал трещину, поэтому она не может найти общий язык с мужем. Однако третья беременность повлияла на решение Меган Фокс: голливудская красавица таки дала последний шанс этим отношениям.

Однако уже через 4 года в СМИ узнали об очередных проблемах в звездной семье. Оказалось, что Меган Фокс и Брайан Остин Грин живут в разных домах: актриса переехала с детьми в Малибу, а ее муж остался в Лос-Анджелесе. Актеры больше не носят обручальные кольца, что свидетельствует о том, что они решительно настроены на развод.

Сейчас Меган Фокс официально развелась и закрутила роман с 30-летним рэпером Колсоном Бейкером. Эти слухи уже успел прокомментировать Брайан Остин Грин, который отметил, никогда не виделся с новым избранником жены, однако обсуждал с ней эти новости.

"Я никогда лично с ним не встречался, но мы с Меган говорили о нем. Сейчас они дружат. Судя по тому, что сказала Меган, он действительно искренний и хороший парень. Я не хочу, чтобы люди думали, что они с Меган плохие, а я жертва, потому что все совсем не так, как пишут в прессе", – заявил Брайан Остин Грин.