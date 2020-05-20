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Комета века SWAN: где и когда ее можно увидеть

  • 20.05.2020, 18:35,
  • Политика Развлечения Наука и Жизнь
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Комета SWAN уже приблизилась к Земле достаточно близко, что ее можно наблюдать даже невооруженным глазом. Из-за набора оригинальных характеристик эксперты уже окрестили объект"“кометой века".

Как пишет space.com, SWAN летит в сторону нашей планеты с огромной скоростью, при этом наращивая свою яркость.


Так, с момента открытия яркость SWAN увеличилась с 8 до 5.2 звездной величины.


Когда и где наблюдать


Невооруженным глазом одну из самых ярких комет за последние года можно увидеть уже сейчас. Она начала сближение с Землей 12 мая, приблизившись на расстояние 84 миллионов км.




Однако, перигелия (то есть максимального сближения) она достигнет 27 мая. Именно тогда она будет самой яркой, поэтому ее лучше всего будет видно с Земли. После этой даты комета начнет свое путешествие с возвращения назад.


За ней удобней наблюдать через бинокль или телескоп, хотя ее можно увидеть и без дополнительных средств. Лучше всего ее видно из Северного полушария Земли. Эксперты рекомендуют наблюдать за кометой в первые часы рассвета.




Что известно о SWAN?
Ее открыли 25 марта 2020 года. Первым объект заметил Майкл Маттиаццо из Австралии. SWAN – это лишь прозвище, а настоящее название кометы – C/2020 F8 (SWAN). Она состоит из газа. SWAN имеет зеленоватое свечение и отбрасывает хвост длиной в 18 миллионов километров.





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