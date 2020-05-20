Какие партии проходят в Раду, если бы выборы состоялись в середине мая: новый рейтинг

Если бы парламентские выборы прошли в середине мая, больше всего шансов пройти в Верховную Раду получили бы 4 партии. А победу снова бы одержала "Слуга народа". Зато из тех политсил, которые сейчас есть в парламенте, не проходит партия "Голос".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который с 14 по 17 мая проводил Киевский международный институт социологии. Соответствующий отчет появился на сайте КМИС.

Если бы выборы в Раду проходили в середине мая: какие результаты (среди всех респондентов)



16,7% проголосовали бы за партию "Слуга народа",



9,4% – за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь",



8% – за партию "Европейская Солидарность",



4,8% – за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",



2,1% – за "Партию Шария",



2% – за партию "Голос",



1,9% – за партию "Сила и Честь",



1,7% – за Радикальную партию Олега Ляшко,



1,6% – за партию "Свобода",



1,5% – за партию "Гражданская позиция",



1,4% – за партию "Оппозиционный блок",



1,4% – за партию "Украинская стратегия",



за другие партии – всего 1,5%,



1,1% – вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,



17,5% – не определились, за кого голосовать,



1,7% – отказались отвечать на вопросы,



26% – сказали, что не будут голосовать на выборах.



Кроме того, КМИС обнародовал результаты опроса тех людей, которые уже определились, за кого будут голосовать. Социологи подчеркивают, что именно эти показатели являются ближайшими к возможным результатам выборов.

Результаты выборов в Раду, если бы они происходили в середине мая (рейтинг среди тех, кто определился)



31,2% проголосовали бы за партию "Слуга народа",



17,4% – за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь",



14,8% – за партию "Европейская Солидарность",



8,9% – за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",



3,9% – за "Партию Шария",



3,6% – за партию "Голос",



3,5% – за партию "Сила и Честь",



3,1% – за Радикальную партию Олега Ляшко,



2,8% – за партию "Гражданская позиция",



2,7% – за партию "Оппозиционный блок",



2% – за партию "Свобода",



2,6% – за партию "Украинская стратегия"



за другие партии – всего 2,4%.



Другие интересные данные

По голосам тех, кто только собирается голосовать, то в Раду бы прошли:



"Слуга народа" – 24,9%,



"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,9%,



"Европейская солидарность" – 11,9%,



"Батькивщина" – 7,1%.



Далее места в первой десятке разместились так (эти партии не преодолевают 5-процентный барьер):



"Партия Шария" – 3,1%,



"Голос" – 2,9%;



"Сила и Честь" – 2,8%;



Радикальная партия – 2,5%;



"Свобода" – 2,4%;



"Гражданская позиция" – 2,3%.





Рейтинг партий на выборах, если бы они прошли в середине мая / Данные КМИС

Кратко об опросе от КМИС



Его проводили методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров.



Выборка – репрезентативная для взрослого населения (старше 18 лет).



Опрос не проводили на оккупированных территориях Украины – в Крыму и на Донбассе.



В рамках опроса проведено 2000 интервью.



Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%; 2,1% — для показателей, близких к 25%; 1,4% — для показателей, близких к 10%.



Для сравнения! Результаты парламентских выборов 2019 года

Результаты выборов 2019 года – данные ЦИК / Инфографика 24 канала