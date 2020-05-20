Какие партии проходят в Раду, если бы выборы состоялись в середине мая: новый рейтинг

Если бы парламентские выборы прошли в середине мая, больше всего шансов пройти в Верховную Раду получили бы 4 партии. А победу снова бы одержала "Слуга народа". Зато из тех политсил, которые сейчас есть в парламенте, не проходит партия "Голос".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, который с 14 по 17 мая проводил Киевский международный институт социологии. Соответствующий отчет появился на сайте КМИС.
Если бы выборы в Раду проходили в середине мая: какие результаты (среди всех респондентов)
- 16,7% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
- 9,4% – за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь",
- 8% – за партию "Европейская Солидарность",
- 4,8% – за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
- 2,1% – за "Партию Шария",
- 2% – за партию "Голос",
- 1,9% – за партию "Сила и Честь",
- 1,7% – за Радикальную партию Олега Ляшко,
- 1,6% – за партию "Свобода",
- 1,5% – за партию "Гражданская позиция",
- 1,4% – за партию "Оппозиционный блок",
- 1,4% – за партию "Украинская стратегия",
- за другие партии – всего 1,5%,
- 1,1% – вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
- 17,5% – не определились, за кого голосовать,
- 1,7% – отказались отвечать на вопросы,
- 26% – сказали, что не будут голосовать на выборах.
Кроме того, КМИС обнародовал результаты опроса тех людей, которые уже определились, за кого будут голосовать. Социологи подчеркивают, что именно эти показатели являются ближайшими к возможным результатам выборов.
Результаты выборов в Раду, если бы они происходили в середине мая (рейтинг среди тех, кто определился)
- 31,2% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
- 17,4% – за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь",
- 14,8% – за партию "Европейская Солидарность",
- 8,9% – за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
- 3,9% – за "Партию Шария",
- 3,6% – за партию "Голос",
- 3,5% – за партию "Сила и Честь",
- 3,1% – за Радикальную партию Олега Ляшко,
- 2,8% – за партию "Гражданская позиция",
- 2,7% – за партию "Оппозиционный блок",
- 2% – за партию "Свобода",
- 2,6% – за партию "Украинская стратегия"
- за другие партии – всего 2,4%.
Другие интересные данные
По голосам тех, кто только собирается голосовать, то в Раду бы прошли:
- "Слуга народа" – 24,9%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,9%,
- "Европейская солидарность" – 11,9%,
- "Батькивщина" – 7,1%.
Далее места в первой десятке разместились так (эти партии не преодолевают 5-процентный барьер):
- "Партия Шария" – 3,1%,
- "Голос" – 2,9%;
- "Сила и Честь" – 2,8%;
- Радикальная партия – 2,5%;
- "Свобода" – 2,4%;
- "Гражданская позиция" – 2,3%.
Рейтинг партий на выборах, если бы они прошли в середине мая / Данные КМИС
Кратко об опросе от КМИС
- Его проводили методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров.
- Выборка – репрезентативная для взрослого населения (старше 18 лет).
- Опрос не проводили на оккупированных территориях Украины – в Крыму и на Донбассе.
- В рамках опроса проведено 2000 интервью.
- Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%; 2,1% — для показателей, близких к 25%; 1,4% — для показателей, близких к 10%.
Для сравнения! Результаты парламентских выборов 2019 года
Результаты выборов 2019 года – данные ЦИК / Инфографика 24 канала