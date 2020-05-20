В Арцахе налаживается производство боевых ударных беспилотников

Никол Пашинян.



В свою очередь, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала видео с успешным поражением дроном-камикадзе заданной военной цели. По ее словам, БПЛА успешно прошли заключительный этап испытаний, в ближайшие месяцы будет налажено их серийное производство и ввод в эксплуатацию Вооруженных сил Армении. В Арцахе налажено промышленное производство ударных беспилотников, - сообщил в Facebook премьер-министр Армении В свою очередь, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала видео с успешным поражением дроном-камикадзе заданной военной цели. По ее словам, БПЛА успешно прошли заключительный этап испытаний, в ближайшие месяцы будет налажено их серийное производство и ввод в эксплуатацию Вооруженных сил Армении.

Беспилотники-камикадзе принятые на вооружение оснащены мощной поражающей боеголовкой, которая взрывается при соприкосновении с целью или в непосредственной близости от неё. Они предназначены для поражения живой силы, инженерных сооружений, бронированных укреплений и сухопутной военной техники.



