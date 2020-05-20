Путин дал пощечину Алиеву, и приказал срочно вывезти азербайджанцев из РФ

Учитывая тот факт что "всемогущий" Ильхам Алиев не в состоянии обеспечить возвращение своих граждан на родину, и оставив на произвол судьбы десятки тысяч азербайджанцев в ужасных санитарных условиях прямо на границе с Россией, президент России Владимир Путин поручил до 31 мая обеспечить создание механизма оперативного взаимодействия с компетентными органами Азербайджана для организации пересечения гражданами двух стран российско-азербайджанской границы в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с руководством и представителями общественности Дагестана.

«Министерству внутренних дел, Федеральной службе безопасности, Министерству иностранных дел, Роспотребнадзору при участии правительства Республики Дагестан обеспечить создание механизма оперативного взаимодействия с компетентными органами Азербайджана в целях организации пересечения гражданами двух стран российско-азербайджанского участка государственной границы и возвращения указанных граждан в страну их гражданской принадлежности», — говорится в тексте поручения.

При этом Путин поручил предусмотреть «соблюдение мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». Доклад по этому вопросу президент ждет до 31 мая 2020 года.

Отметим что в Азербайджане не в состоянии разместить на карантин своих граждан, так как не имеют соответствующих инфраструктур, полуразрушенные больницы забиты больными коронавирусом, а гостиницы принадлежащие семье Алиева не хотят марать больными азербайджанцами. Вся система здравохранения Азербайджана находиться в состоянии коллапса. Больных размещают в подвалах разрушенных зданий и пещер, просто постелив протухшие матрасы.

Странно что "нищая Армения " в состоянии разместить своих граждан в 5-и звездочных отелях мирового класса, с 3х разовым питанием от лучших ресторанов Армении, а шикующий нефтью и транспортными "хабами" "великий" Азербайджан не в состоянии обеспечить самые элементарные права своих граждан.