 
  • 22:56 – Никол Пашинян посетит с официальным визитом г. Шуши (Нагорно-Карабахская Республика) для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента 
  • 18:35 – Комета века SWAN: где и когда ее можно увидеть 
  • 17:54 – В Арцахе налаживается производство боевых ударных беспилотников 
  • 22:56 – Никол Пашинян посетит с официальным визитом г. Шуши (Нагорно-Карабахская Республика) для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента 
  • 18:35 – Комета века SWAN: где и когда ее можно увидеть 
  • 17:05 – Азербайджанский террорист наказан | остерегайтесь азербайджанцев 

Никол Пашинян посетит с официальным визитом г. Шуши (Нагорно-Карабахская Республика) для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента

 Никол Пашинян в Арцахе Шуши
В Культурно-молодежном центре Шуши 21 мая в 18:00 начнется специальное заседание Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики, посвященное вступлению в должность нового президента Республики.
Церемония будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале Национального Собрания НКР на YouTube.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян завтра отправится с официальным визитом в Карабах для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента республики Араика Арутюняна. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Армении.
В связи с этим, согласно решению Никола Пашиняна, руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян, глава канцелярии премьер-министра Ваге Акопян, пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян и исполняющий обязанности начальника отдела информации и связей с общественностью канцелярии премьер-министра Армен Хачатрян 21-22 мая командированы в Карабах.
Отмечается, что в этот период обязанности руководителя аппарата премьер-министра будет выполнять заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Цовинар Согомонян.
 
Инаугурация новоизбранного президента республики Араика Арутюняна, состоиться в городе Шуши, представляющего особую значимость в историко-культурном наследии армянского народа. Шуши - это культурный центр Арцаха.
Город Шуши по праву считается жемчужиной Арцаха. Будучи когда-то культурным центром Карабаха, он и сейчас сохранил оттенки былой славы и пользуется большой популярностью среди туристов. 
 
В городе есть краеведческий музей, музей армянских ковров, картинная галерея. Рекомендуем обязательно посетить геологический музей Шуши. Сама экспозиция, возможно, и не столь интересна, но директор музея, и, по совместительству, гид Саро Сарьян просто неотразим! Его обаяние и особая энергетика просто заставят Вас полюбить эти камни, да и весь Арцах с его неповторимой природой.
 
Напомним что выборы в Нагорно-Карабахская Республике прошли в соответствии с самыми высокими международными стандартам, в условиях полной свободы и демократии. 
 


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 48


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом посетил Республику Арцах
    » Премьер-министр Никол Пашинян принял новоизбранного президента Республики Арцах Араика Арутюняна
    » Насыщенная повестка: Пашинян проведет переговоры с руководством Вьетнама и Сингапура
    » Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян с рабочим визитом прибыл в КНР
    » Премьер-министр Армении посетит Арцах
    » Премьер Армении Никол Пашинян с рабочим визитом посетит Страсбург
    » Премьер Армении Никол Пашинян отправится в Иран с супругой
    » Никол Пашинян с официальным визитом посетит Иран
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 июня прибыл в Нагорно-Карабахскую Республику
    » В администрации правительства Грузии состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Армении
    » Великобритания придает важность дальнейшему развитию отношений с Арменией
    » Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом Азербайджан
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Никол Пашинян посетит с официальным визитом г. Шуши (Нагорно-Карабахская Республика) для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента

    • 22:56
    • 51
    • 0

    Путин дал пощечину Алиеву, и приказал срочно вывезти азербайджанцев из РФ

    • 22:35
    • 32
    • 0

    Комета века SWAN: где и когда ее можно увидеть

    • 18:35
    • 39
    • 0

    В Арцахе налаживается производство боевых ударных беспилотников

    • 17:54
    • 56
    • 0

    Их дружба переросла в роман, – друг Меган Фокс раскрыл детали ее отношений с рэпером

    • 17:39
    • 51
    • 0

    Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко

    • 16:23
    • 43
    • 0

    В России парикмахер заразил коронавирусом 20 человек

    • 14:27
    • 58
    • 0

    Какие партии проходят в Раду, если бы выборы состоялись в середине мая: новый рейтинг

    • 13:31
    • 46
    • 0

    Приливы могут быть причиной проблем с памятью

    • 10:14
    • 42
    • 0

    Как легко сделать маску для лица в домашних условиях: 5 бюджетных рецептов

    • 23:16
    • 67
    • 0

    Что женщина делает только с мужчиной, которого любит?

    • 22:54
    • 52
    • 0

    19 мая – День памяти геноцида понтийских греков в Османской Турции

    • 21:38
    • 69
    • 0

    Крупнейший архив о Геноциде армян в Иерусалиме будет цифровизирован

    • 21:28
    • 58
    • 0

    Настя Каменских устроила пикантную фотосессию в постели: соблазнительные снимки

    • 19:39
    • 62
    • 0

    В Армении проходят тактические военные учения с участием РСЗО «Смерч»

    • 18:55
    • 74
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58402
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53814
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48288
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43942
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 39943
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37719
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36232
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33909
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32012
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30955
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24734
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23659
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23568
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 22177
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21455
    • 0

    Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко

    • 16:23
    • 43
    • 0

    В России парикмахер заразил коронавирусом 20 человек

    • 14:27
    • 58
    • 0

    Какие партии проходят в Раду, если бы выборы состоялись в середине мая: новый рейтинг

    • 13:31
    • 46
    • 0

    Комета века SWAN: где и когда ее можно увидеть

    • 18:35
    • 39
    • 0

    Их дружба переросла в роман, – друг Меган Фокс раскрыл детали ее отношений с рэпером

    • 17:39
    • 51
    • 0

    Никол Пашинян посетит с официальным визитом г. Шуши (Нагорно-Карабахская Республика) для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента

    • 22:56
    • 51
    • 0

    Путин дал пощечину Алиеву, и приказал срочно вывезти азербайджанцев из РФ

    • 22:35
    • 32
    • 0

    В Арцахе налаживается производство боевых ударных беспилотников

    • 17:54
    • 56
    • 0

    Настя Каменских устроила пикантную фотосессию в постели: соблазнительные снимки

    • 19:39
    • 62
    • 0

    Можно даже вздремнуть: в Индии обустроили комфортный офис для тамошних IT-специалистов – фото

    • 17:59
    • 68
    • 0

    Леся Никитюк в белом бикини

    • 15:02
    • 60
    • 0

    Как присоединить балкон к квартире: лучшие идеи в фото

    • 18:07
    • 59
    • 0

    Как легко сделать маску для лица в домашних условиях: 5 бюджетных рецептов

    • 23:16
    • 67
    • 0

    19 мая – День памяти геноцида понтийских греков в Османской Турции

    • 21:38
    • 69
    • 0

    Крупнейший архив о Геноциде армян в Иерусалиме будет цифровизирован

    • 21:28
    • 58
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА