Никол Пашинян посетит с официальным визитом г. Шуши (Нагорно-Карабахская Республика) для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента



Церемония будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале Национального Собрания В Культурно-молодежном центре Шуши 21 мая в 18:00 начнется специальное заседание Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики, посвященное вступлению в должность нового президента Республики.Церемония будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале Национального Собрания НКР на YouTube.



Премьер-министр Армении

В связи с этим, согласно решению Никола Пашиняна, руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян, глава канцелярии премьер-министра Ваге Акопян, пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян и исполняющий обязанности начальника отдела информации и связей с общественностью канцелярии премьер-министра Армен Хачатрян 21-22 мая командированы в

Отмечается, что в этот период обязанности руководителя аппарата премьер-министра будет выполнять заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Цовинар Согомонян. Никол Пашинян завтра отправится с официальным визитом в Карабах для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента республики Араика Арутюняна. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Армении.В связи с этим, согласно решению Никола Пашиняна, руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян, глава канцелярии премьер-министра Ваге Акопян, пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян и исполняющий обязанности начальника отдела информации и связей с общественностью канцелярии премьер-министра Армен Хачатрян 21-22 мая командированы в Карабах Отмечается, что в этот период обязанности руководителя аппарата премьер-министра будет выполнять заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Цовинар Согомонян.

Инаугурация новоизбранного президента республики Араика Арутюняна , состоиться в городе Шуши, представляющего особую значимость в историко-культурном наследии армянского народа. Шуши - это культурный центр Арцаха.

Город Шуши по праву считается жемчужиной Арцаха. Будучи когда-то культурным центром Карабаха, он и сейчас сохранил оттенки былой славы и пользуется большой популярностью среди туристов.



В городе есть краеведческий музей, музей армянских ковров, картинная галерея. Рекомендуем обязательно посетить геологический музей Шуши. Сама экспозиция, возможно, и не столь интересна, но директор музея, и, по совместительству, гид Саро Сарьян просто неотразим! Его обаяние и особая энергетика просто заставят Вас полюбить эти камни, да и весь Арцах с его неповторимой природой.

Напомним что выборы в Нагорно-Карабахская Республике прошли в соответствии с самыми высокими международными стандартам, в условиях полной свободы и демократии.