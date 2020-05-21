Мнацаканян и Мухриддин обсудили борьбу с коронавирусом

Министры иностранных дел Армении и Таджикистана Зограб Мнацаканян и Сироджиддин Мухриддин 20 мая пообщались по телефону, в ходе разговора стороны затронули методы по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Об этом FMG.NEWS сообщили введомства.

Важно отметить, что собеседники обсудили вопросы борьбы с COVID-19, а также обменялись мнениями о мерах, предпринимаемых на национальном уровне для решения глобальной проблемы, возникших в результате распространения инфекции.

В свою очередь, Зограб Мнацаканян искренне выразил благодарность властям Таджикистана за содействие, оказанное армянской общине в условиях эпидемии.

Также, стороны подчеркнули необходимость активизации диалога на различных уровнях.

В качестве приоритетных направлений партнёрства министры выделили торгово-экономическую отрасль, энергетику, медицину, науку, инновации и IT-технологии, а также культурную и гуманитарную сферы.

Кроме того, Мнацаканян и Мухриддин подробно обсудили сотрудничество в рамках ООН, ОДКБ и СНГ.

Добавим, что на сегодняшний день в Армении число подтверждённых случаев заражения инфекцией достигло 5606, из которых 2581 человек вылечены. В Таджикистане более 2 тыс заболевших COVID-19, из них вылечено 470 человек.