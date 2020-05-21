Японский холдинг заинтересовался инвест-проектами в Туркменистане

Представители министерства энергетики Туркменистана провели видео-встречу с руководящим менеджерским составом японской компании «Sumitomo corporation». В рамках диалога были рассмотрены вопросы развития сотрудничества путём реализаци взаимовыгодных проектов в области инвестиций, сообщает « Туркменистан-золотой век ».

Одними из самых приоритетных направлений в фокусировании взаимных интересов обеих сторон, стали выгодные идеи в областях электроэнергетики, транспорта, коммуникаций и сельского хозяйства. Собеседники пришли к мнению, что от объединения сил в этих экономических субстанциях, можно ждать наибольшую эффективность.

Развивая тему, бизнесмены из Страны восходящего солнца представили несколько передовых замыслов по наращиванию взаимодействий инвестиционного обмена и внедрения современных технологических проектов. Обобщая свои предложения, представители «Sumitomo corporation» пояснили, что считают целесообразным активизацию технологического туркмено-японского партнёрства, а договорённости по обсуждаемым идеям, придадут новый импульс его развитию.

При всём этом, японские партнёры неуклонно выказывали заинтересованность в «качественном» присутствии на обширном туркменском рынке.