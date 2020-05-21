Президент Молдовы ознакомился с эпидемиологической ситуацией в Глодянах

Глава государства Молдова Игорь Додон 20 мая побывал в селе Глодень, где ознакомился с эпидемиологической ситуацией в регионе. В ходе посещения больницы, Додон выразил признательность её медицинскому персоналу за стабилизацию обстановки и пообещал рассмотреть возможность значительного увеличения финансирования системы здравоохранения, а также, повышения зарплат. Об этом сообщает

Стоит отметить, что село Глодень, до недавнего времени, являлось одним из крупных очагов распространения коронавирусной инфекции в Молдавии.

За время пандемии, в районе было зафиксировано 187 человек с положительным результатом на коронавирус. Из них 164 вылечились, 18 умерли, а 14 проходят лечение на дому. Один из инфицированных находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Кроме того, президент встретился с председателем Глодяны, с которым обсудил различные трудности региона. Глава села рассказал об основных проблемах, с которыми сталкиваются власти района, и Додон обещал оказать посильную помощь.

Также, глава государства навестил 98-летнего ветерана войны Николая Колибабу, где вручил ему высшую награду страны, Орден республики.