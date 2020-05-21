Власти Туркменистана расширят борьбу с COVID-19 в рамках ЭСКАТО

Туркменское правительство и страны-члены ЭСКАТО намерены расширить меры по снижению негативного влияния пандемии на экономику. Соответствующий вопрос чиновники обсудили 20 мая в ходе 7-го Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию, сообщает пресс-офис ЭСКАТО.

В мероприятии приняли участие более 730 делегатов от правительств, деловых кругов, международных организаций. Туркменскую сторону представляли сотрудники минфинансов и экономики, включая главу ведомства Эзизгельды Аннамухаммедова.

По словам замгенсекретаря ООН Амины Дж. Мохаммед, соответствующие государства должны сделать акцент на создании «зелёных» рабочих, что подразумевает укрепление экологической безопасности. Она также подчеркнула важность увеличения объёмов инвестиций в систему здраоохранения.

Страны-члены структурной единиицы ООН также должны укрепить взаимные связи в обмене технологиями для эффективной борьбы с коронавирусом, добавила исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Сальсиа Алисджабана.

В рамках встречи туркменские госслужащие приняли участие в рассмотрении 6 ключевых шагов по достижению целей устойчивого развития. Сюда входят благосостояние граждан, доступность электрической энергии, экологическая стабильность, развитие городов и пригородных зон, продовольственная безопасность, справедливая и устойчивая экономика.

Напомним, что 20 мая президент Гурбангулы Бердымухамедов дал чиновникам инструкции по усилению экономической стабильности. В рамках данного процесса кабмин планирует заложить значительные объёмы инвестиций в госбюджет.