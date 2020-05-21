 
  • 17:27 – Таджикские власти отправили гумпомощь в Узбекистан 
  • 18:35 – Комета века SWAN: где и когда ее можно увидеть 
  • 17:54 – В Арцахе налаживается производство боевых ударных беспилотников 
  • 16:19 – Ответ МИД Армении азербайджанскому МИД 
  • 18:35 – Комета века SWAN: где и когда ее можно увидеть 
  • 17:05 – Азербайджанский террорист наказан | остерегайтесь азербайджанцев 

Казахстан стал участником международного обсуждения развития в условиях пандемии и после неё

  • 21.05.2020, 15:54,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
Казахстан стал участником международного обсуждения развития в условиях пандемии и после неё
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем действия в противостоянии пандемии коронавируса и меры восстановления после её последствий. В ходе разговора, глава ООН пригласил лидера Казахстана 28 мая принять участие в высоком форуме по финансированию развития в условиях COVID-19 и после них. Беседа прошла в телефонном формате, инициатором диалога выступила сторона международной организации. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Во время общения с руководителем всемирного объединения, Токаев высоко оценил шаги Организации, по уменьшению негативного влияния на медицинские и экономические структуры стран мира. Глава государства особо выделил главенствующую роль ООН и её подразделений, в борьбе с кризисной ситуацией, возникшей в мировом пространстве. Также, заверил, что республика всемерно поддерживает идеи Организации, ориентированные на сохранение безопасности и стабилизацию экономических процессов.

Генеральный секретарь ООН адресовал президенту Казахстана признательность за консолидацию с их инициативами и качественный вклад, в схватке с пандемией в регионе. Генсек отметил энергичные действия госорганов Казахстана — в сфере здравоохранения, меры материальной поддержки людей, актуальность помощи бизнес-кругам и выбор верного курса в посткризисный отрезок.

Далее, руководитель всемирного штаба, оценив заслуги страны, как председателя на 2020–2021 годы в Группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, пригласил президента Казахстана участвовать в «В сегменте высокого уровня по финансированию развития в эпоху COVID 19 и после неё». Видеоконференция запланирована на 28 мая, в ней примут участие главы ряда стран. Касым-Жомарт Токаев своё участие в международном форуме подтвердил.





  •   Просмотров Сегодня: 29


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » На совете тюркоязычных стран Казахстан инициировал полную консолидацию усилий
    » Нур-Султан и Душанбе рассмотрели кооперирование усилий в нынешних условиях
    » Казахстан и США договорились скоординировать силы в борьбе с вирусом
    » Ответы Казахстана современным вызовам находят положительные отзывы
    » Президент Евросовета дал высокую оценку действиям Казахстана
    » Казахстан поддержал усилия ООН в борьбе с пандемией
    » Лидеры Казахстана и России договорились совместно противостоять общемировой угрозе
    » Президент Казахстана осмотрел блокпост на подступах к столице
    » Казахстанский лидер рассмотрел экономические и юридические вопросы государственной политики
    » Лидер Казахстана обсудил финансовые риски в связи с ситуацией в мире
    » Кардиохирурги доложили президенту Казахстана об уровне научного развития
    » Лидеры Казахстана и Киргизии обсудили перспективы партнёрства и союзнических отношений
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Таджикские власти отправили гумпомощь в Узбекистан

    • 17:27
    • 21
    • 0

    Президент Киргизии принял участие в заседании Высшего Евразийского Экономического Совета

    • 16:51
    • 26
    • 0

    Ответ МИД Армении азербайджанскому МИД

    • 16:19
    • 26
    • 0

    Казахстан стал участником международного обсуждения развития в условиях пандемии и после неё

    • 15:54
    • 32
    • 0

    Власти Туркменистана расширят борьбу с COVID-19 в рамках ЭСКАТО

    • 14:56
    • 31
    • 0

    Президент Молдовы ознакомился с эпидемиологической ситуацией в Глодянах

    • 13:14
    • 23
    • 0

    МИД РФ крайне отрицательно оценил год правления Зеленского на Украине

    • 12:14
    • 25
    • 0

    Японский холдинг заинтересовался инвест-проектами в Туркменистане

    • 11:16
    • 23
    • 0

    Мнацаканян и Мухриддин обсудили борьбу с коронавирусом

    • 10:35
    • 23
    • 0

    Семейное положение: без пары, в отношениях, все сложно. О любви в соцсетях

    • 10:14
    • 40
    • 0

    Никол Пашинян посетит с официальным визитом г. Шуши (Нагорно-Карабахская Республика) для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента

    • 22:56
    • 96
    • 0

    Путин дал пощечину Алиеву, и приказал срочно вывезти азербайджанцев из РФ

    • 22:35
    • 54
    • 0

    Комета века SWAN: где и когда ее можно увидеть

    • 18:35
    • 50
    • 0

    В Арцахе налаживается производство боевых ударных беспилотников

    • 17:54
    • 75
    • 0

    Их дружба переросла в роман, – друг Меган Фокс раскрыл детали ее отношений с рэпером

    • 17:39
    • 81
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58408
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53823
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48291
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43953
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 39994
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37726
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36241
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33919
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32015
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30965
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24739
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23663
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23573
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 22204
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21459
    • 0

    Ответ МИД Армении азербайджанскому МИД

    • 16:19
    • 26
    • 0

    Таджикские власти отправили гумпомощь в Узбекистан

    • 17:27
    • 21
    • 0

    МИД РФ крайне отрицательно оценил год правления Зеленского на Украине

    • 12:14
    • 25
    • 0

    Президент Киргизии принял участие в заседании Высшего Евразийского Экономического Совета

    • 16:51
    • 26
    • 0

    Казахстан стал участником международного обсуждения развития в условиях пандемии и после неё

    • 15:54
    • 32
    • 0

    Власти Туркменистана расширят борьбу с COVID-19 в рамках ЭСКАТО

    • 14:56
    • 31
    • 0

    Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко

    • 16:23
    • 58
    • 0

    В России парикмахер заразил коронавирусом 20 человек

    • 14:27
    • 103
    • 0

    Какие партии проходят в Раду, если бы выборы состоялись в середине мая: новый рейтинг

    • 13:31
    • 61
    • 0

    Комета века SWAN: где и когда ее можно увидеть

    • 18:35
    • 50
    • 0

    Их дружба переросла в роман, – друг Меган Фокс раскрыл детали ее отношений с рэпером

    • 17:39
    • 81
    • 0

    Президент Молдовы ознакомился с эпидемиологической ситуацией в Глодянах

    • 13:14
    • 23
    • 0

    Японский холдинг заинтересовался инвест-проектами в Туркменистане

    • 11:16
    • 23
    • 0

    Мнацаканян и Мухриддин обсудили борьбу с коронавирусом

    • 10:35
    • 23
    • 0

    Никол Пашинян посетит с официальным визитом г. Шуши (Нагорно-Карабахская Республика) для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента

    • 22:56
    • 96
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА