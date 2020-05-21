Казахстан стал участником международного обсуждения развития в условиях пандемии и после неё

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем действия в противостоянии пандемии коронавируса и меры восстановления после её последствий. В ходе разговора, глава ООН пригласил лидера Казахстана 28 мая принять участие в высоком форуме по финансированию развития в условиях COVID-19 и после них. Беседа прошла в телефонном формате, инициатором диалога выступила сторона международной организации. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Казахстана

Во время общения с руководителем всемирного объединения, Токаев высоко оценил шаги Организации, по уменьшению негативного влияния на медицинские и экономические структуры стран мира. Глава государства особо выделил главенствующую роль ООН и её подразделений, в борьбе с кризисной ситуацией, возникшей в мировом пространстве. Также, заверил, что республика всемерно поддерживает идеи Организации, ориентированные на сохранение безопасности и стабилизацию экономических процессов.

Генеральный секретарь ООН адресовал президенту Казахстана признательность за консолидацию с их инициативами и качественный вклад, в схватке с пандемией в регионе. Генсек отметил энергичные действия госорганов Казахстана — в сфере здравоохранения, меры материальной поддержки людей, актуальность помощи бизнес-кругам и выбор верного курса в посткризисный отрезок.

Далее, руководитель всемирного штаба, оценив заслуги страны, как председателя на 2020–2021 годы в Группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, пригласил президента Казахстана участвовать в «В сегменте высокого уровня по финансированию развития в эпоху COVID 19 и после неё». Видеоконференция запланирована на 28 мая, в ней примут участие главы ряда стран. Касым-Жомарт Токаев своё участие в международном форуме подтвердил.