Президент Киргизии принял участие в заседании Высшего Евразийского Экономического Совета

В заседании участвовали президенты Киргизии, Беларуси, Казахстана, России, а также, глава правительства Армении.
Кроме того, президент Молдовы тоже принял участие в совещании, в качестве страны-наблюдателя.
Во время переговоров, Жээнбеков отметил, что свободное передвижение товаров внутри ЕАЭС, в нынешней обстановке стало актуальным, для обеспечения продовольственной безопасности.
В то же время, лидер Киргизии напомнил о том, что ранее была достигнута договорённость о создании «зелёных коридоров» при поставке товаров первой необходимости. Однако, некоторые страны-члены Союза усиливают контроль и вводят запреты на поставки отдельных продуктов.
В связи с этим, президент Кыргызстана предложил наделить Коллегию ЕЭК правом обращения в Суд ЕАЭС по наложению штрафов при неустранении барьеров.