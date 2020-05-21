Президент Киргизии принял участие в заседании Высшего Евразийского Экономического Совета

Глава государства Киргизия Сооронбай Жээнбеков 19 мая принял участие в очередном заседании ВЕЭС, которое проводилось посредством видеосвязи. В ходе совещания, участники обсудили несколько вопросов, касающихся углубления евразийской интеграции, а также, стратегические направления её развития на последующие годы. Об этом сообщает

В заседании участвовали президенты Киргизии, Беларуси, Казахстана, России, а также, глава правительства Армении.

Кроме того, президент Молдовы тоже принял участие в совещании, в качестве страны-наблюдателя.

Во время переговоров, Жээнбеков отметил, что свободное передвижение товаров внутри ЕАЭС, в нынешней обстановке стало актуальным, для обеспечения продовольственной безопасности.

В то же время, лидер Киргизии напомнил о том, что ранее была достигнута договорённость о создании «зелёных коридоров» при поставке товаров первой необходимости. Однако, некоторые страны-члены Союза усиливают контроль и вводят запреты на поставки отдельных продуктов.

В связи с этим, президент Кыргызстана предложил наделить Коллегию ЕЭК правом обращения в Суд ЕАЭС по наложению штрафов при неустранении барьеров.