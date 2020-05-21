МИД РФ крайне отрицательно оценил год правления Зеленского на Украине

Под руководством директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой негативно оценён первый год руководства Владимира Зеленского на Украине. Об этом SNG.Today 20 мая сообщили вминистерства.

В ведомстве полагают, что Зеленский до сих пор не реализовал заявленные реформы, в ходе своей предвыборной кампании. Что в государстве по-прежнему сохраняется режим, установленный бывшим президентом Петром Порошенко.

Другими словами, обещанный мир на землю Донбасса не пришёл, а также олигархат оказывает влияние на украинскую власть.

Также, вопреки подавляющему мнению граждан Украины, «по указке извне» продвигается земельная реформа и массово нарушаются права и свободы человека.

Владимир Зеленский, как подчеркнули в МИДе РФ, продолжает политику Петра Порошенко в отношении зачистки инфополя, образования и инакомыслия, так как в Украине заново растёт соцнапряжённость и «русофобия».

Более того, в дипведомстве считают, что нынешний президент унаследовал от Порошенко страх перед радикально настроенным меньшинством националистов.

Говоря про Донбасс, в МИДе заявили, что в течение года кардинальных перемен по мирному урегулированию внутреннего конфликта не произошло, хотя первый шаги президентства Зеленского – вселяли надежду.

По факту, продолжается борьба с русским языком и культурой внутри страны, искажается многовековая совместная история, героизируется нацизм, оскверняются памятники и мемориалы советским воинам.

Министерству трудно объяснить, почему и какими соображениями руководствовались в Киеве, когда включали в санкционные списки Эрмитаж, музей имени Александра Пушкина, МГУ, Русское географическое общество, Институт востоковедения РАН, Академию наук Татарстана и другие научные и образовательные учреждения России.

В итоге, в госструктуре печально отметили, что сегодня русофобия получает на Украине новое дыхание, и продолжает возводиться в ранг госполитики.

Скажем, вчера внешнеполитическое ведомство Украины, ответило, что заявления МИД РФ является вмешательством во внутренние украинские дела.

Добавим, что Владимир Путин наградил главу департамента информации и печати МИД России Марию Захарову и постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю орденами Почёта, за вклад в реализацию российского внешнеполитического курса. Указ о награждении был опубликован 20 мая.