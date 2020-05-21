Таджикские власти отправили гумпомощь в Узбекистан

На территорию Сырдарьинской области Узбекистана 20 мая была доставлена гуманитарная помощь из Таджикистана. Соответствующая поддержка направлена на восстановление домов, пострадавших от наводнения. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе председателя Согдийской области.

В ведомстве отметили, что гуманитарный груз содержал шифер, цемент, гвозди и ряд других необходимых стройматериалов. В общей сложности в Узбекистан был направлен 51 грузовой вагон.

По словам зампредседателя Согдийской области Анвара Яъкуби, данное мероприятие является свидетельством братских отношений между странами. Было подчёркнуто, что средства для оказания помощи были выделены кабмином, руководством местного самоуправления Согдийской области и государственным учреждением «Захирахои моддии Сугд».

Напомним, что в Сырдарьинском регионе 1 мая прорвало дамбу Сардобинского водохранилища. В итоге от наводнения было повреждено большое количество жилых строений и сельхозугодий.

Взаимная поддержка оказывается странами на регулярной основе. Так, 8 мая в Таджикистан из Узбекистана поступила гуманитарная помощь в виде медицинского оборудования, принадлежностей и лекарств для борьбы с коронавирусом.