 Ответ МИД Армении азербайджанскому МИД

Пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян прокомментировала заявление министра иностранных дел Азербайджана о вступлении в должность вновь избранного президента Арцаха в Шуши.
"Считаю необходимым отметить, что угрозы войны и воинственное поведение, будь то в форме широкомасштабных военных учений в нарушение международных обязательств, являются традиционными компонентами неконструктивной позиции Азербайджана, которая не может повлиять на позицию армянских сторон в карабахском вопросе и на демократические процессы, проходящие в Арцахе. Однако они явно наносят ущерб среде, благоприятствующей миру, который необходим для рассмотрения существенных вопросов. Армения
привержена исключительно мирному урегулированию конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
Поздравляя народ Арцаха еще раз с формированием правительства в результате демократических процессов, мы хотели бы подтвердить, что Республика Армения
будет продолжать тесно сотрудничать с новыми властями, представляющими народ Арцаха, в мирном процессе и последовательно поддерживать реализацию права народа Арцаха на самоопределение”.