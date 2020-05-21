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Республика Арцах является устоявшимся демократическим государством | президент Армении

 
Президент Республики Армения Армен Саргсян выступил с заявлением по случаю начала очередного этапа государственного строительства в Республике Арцах, а именно вступления в должность новоизбранного президента Араика Арутюняна и первого заседания вновь избранного Национального Собрания Республики Арцах 7-го созыва.
В своем заявлении Армен Саргсян отметил, что прежде чем поздравить вновь избранного президента и вновь избранных депутатов, он хотел бы поздравить жителей Арцаха с очередной победой демократии, победой, которая является еще одним шагом к укреплению суверенной государственности.
"Отныне необратимая реальность заключается в том, что Республика Арцах является устоявшимся демократическим государством. Фактически, находясь в незаконченной войне, она еще раз доказывает, что способна провести парламентские выборы в седьмой раз и президентские выборы в шестой раз. Это все больше укрепляет государственно-демократические институты в Арцахе”, – подчеркнул президент Армении.
Он добавил также, что Бако Саакян, третий президент Республики Арцах, который сегодня завершает свой президентский срок, внес большой вклад в их создание вместе с гражданами Арцаха.
"Я хотел бы выразить ему особую благодарность. Занимая пост президента Арцаха с 2007 года, он достойно возглавлял Республику Арцах с типичной волей ответственного государственного деятеля и свойственной народу Арцаха. Я надеюсь, что г-н Саакян и впредь будет участвовать в укреплении Арцаха, передавая свой опыт и знания молодому поколению”, – говорится в заявлении.



  Источник:FMG NEWS

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