В Шуши состоялась церемония инаугурации президента Арцаха Араика Арутюняна



«Вступая в должность президента Арцаха, клянусь безоговорочно выполнять требования Конституции, уважать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать суверенитет, независимость, территориальную целостность и безопасность республики, во благо Республики В Центре культуры и молодежи города Шуши проходит специальное заседание Национального Собрания Арцаха, посвященное вступлению в должность президента республики Араика Арутюняна. В начале заседания новоизбранный спикер НС Арцаха Артур Товмасян заявил о том, что в нем принимают участие 33 депутата парламента. Он также перечислил состав гостей, после чего в зал торжественно внесли флаг Арцаха, а потом – Конституцию и Евангелие 17 века. После этого на сцену поднялся новоизбранный президент Арцаха Араик Арутюнян, который произнес клятву.«Вступая в должность президента Арцаха, клянусь безоговорочно выполнять требования Конституции, уважать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать суверенитет, независимость, территориальную целостность и безопасность республики, во благо Республики Арцах и процветания народа Арцаха», - заявил он. После слов Арутюняна прозвучал гимн Арцаха.





«Дорогие соотечественники, уважаемый



Клянусь, что в должности президента Арцаха буду делать максимум для надлежащего выполнения моих обязанностей и для того, чтобы поспособствовать претворению в жизнь ряда других национальных целей.



Дорогие соотечественники,



Араик Арутюнян выразил надежду, что следующее заседание НС Арцаха также состоится в Шуши. По его словам, целью этого является отныне проведение заседаний НС в Шуши и в данном направлении будут предприниматься шаги.

Новоизбранный президент Арцаха Араик Арутюнян в ходе церемонии инаугурации, обратившись к присутствующим и народу, сказал:«Дорогие соотечественники, уважаемый премьер-министр РА , уважаемый президент Арцаха, Ваше Святейшество и уважаемые присутствующие, Мы достигли мечты о построении единой и свободной Родины. Сейчас пришло время для новых целей и их достижения.Клянусь, что в должности президента Арцаха буду делать максимум для надлежащего выполнения моих обязанностей и для того, чтобы поспособствовать претворению в жизнь ряда других национальных целей.Дорогие соотечественники, Арцах – это Армения и точка».Араик Арутюнян выразил надежду, что следующее заседание НС Арцаха также состоится в Шуши. По его словам, целью этого является отныне проведение заседаний НС в Шуши и в данном направлении будут предприниматься шаги.

Инаугурация новоизбранного президента республики Араика Арутюняна, состоялась в красавце армянском городе Шуши, представляющего особую значимость в историко-культурном наследии армянского народа. Шуши - это культурный центр Арцаха.

Город Шуши по праву считается жемчужиной Арцаха. Будучи когда-то культурным центром Карабаха, он и сейчас сохранил оттенки былой славы и пользуется большой популярностью среди туристов. Город продолжает цвести и развиваться. В городе восстанавливаются армянские школы, музеи, архитектурные памятники. Полностью восстановлена персидская мечеть Верхней (Джума). Полностью отреставрировано также здание медресе (духовного училища), расширена и благоустроена прилегающая к мечети территория, разбит сквер.





В городе есть краеведческий музей, музей армянских ковров, картинная галерея. Рекомендуем обязательно посетить геологический музей Шуши. Сама экспозиция, возможно, и не столь интересна, но директор музея, и, по совместительству, гид Саро Сарьян просто неотразим! Его обаяние и особая энергетика просто заставят Вас полюбить эти камни, да и весь



Напомним что выборы в Нагорно-Карабахская Республике прошли в соответствии с самыми высокими международными стандартам, в условиях полной свободы и демократии. В городе есть краеведческий музей, музей армянских ковров, картинная галерея. Рекомендуем обязательно посетить геологический музей Шуши. Сама экспозиция, возможно, и не столь интересна, но директор музея, и, по совместительству, гид Саро Сарьян просто неотразим! Его обаяние и особая энергетика просто заставят Вас полюбить эти камни, да и весь Арцах с его неповторимой природой.Напомним что выборы в Нагорно-Карабахская Республике прошли в соответствии с самыми высокими международными стандартам, в условиях полной свободы и демократии.



