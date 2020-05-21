Чехия признала Геноцид армян.

20 мая Сенат Чехии единогласно принял резолюцию, осуждающую нацистские преступления против человечества, совершенные во время Второй мировой войны и Геноцид
армян 1915 года, сообщает Czech Radio.
Резолюцию, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, представил вице-президент Сената Милан Штих.
В апреле 2017 года Палата представителей чешского парламента приняла резолюцию, осуждающую Геноцид
армян и других религиозных и национальных меньшинств в Османской империи во время Первой мировой войны.
Геноци́д армя́н — геноцид
, организованный и осуществлённый в 1915 году на территориях, контролируемых властями Османской империи. Геноцид
осуществлялся путём физического уничтожения и депортации, включая перемещение гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти