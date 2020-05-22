Президент Молдовы встретился с новым послом Беларуси

Глава государства Молдова Игорь Додон 21 мая провёл встречу с новым послом Республики Беларусь Анатолием Калининым. Во время официальной церемонии, которая проходила в президентском дворце, лидер страны принял от дипломата верительные грамоты и выразил ему искренние поздравления, в связи с назначением на новую должность. Об этом сообщает

В рамках поздравления, президент подчеркнул, что надеется на продолжение традиционно тесных и дружественных отношений между двумя государствами, а также, уверенно заметил, что взаимоотношения между странами ещё больше укрепятся во всех областях, которые представляют обоюдный интерес.

Кроме того, глава государства высоко оценил динамику торгово-экономических отношений между республиками, в том числе, активное сотрудничество в рамках СНГ,ЕАЭС и других международных площадок.

Также, участники встречи обсудили вопросы, связанные с борьбой коронавирусной инфекции и объединились во мнении, что необходимо применить совместные шаги для преодоления этого глобально пандемического кризиса.