Всемирный банк выделил Белоруссии 90 миллионов евро на борьбу с COVID-19

Всемирный банк 22 мая подтвердил своё решение относительно выделения Республике Беларусь финансового содействия в размере 90 миллионов евро. Деньги выделены на проект по эффективному реагированию на COVID-19 в стране, по ранее предъявленному запросу. Об этом сообщает представительство ВБ в республике

Как сообщили представители мирового финансового учреждения, спецпроект нацелен на удовлетворение срочных потребностей в национальной системе здравоохранения. Приобретение современной профильной медицинской аппаратуры, обучение персонала непосредственной работе с лицами, инфицированными коронавирусом, обеспечению жизнедеятельности с помощью систем ИВЛ.

В содержание проекта, также включено финансирование мер по расширению информированности граждан. Будет усилено внимание пропаганде профилактических методов, в их числе — соблюдение социального дистанцирования и первичных способов поддержания гигиены, предотвращающих разлёт инфекции среди населения.