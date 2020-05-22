Всемирный банк выделил Белоруссии 90 миллионов евро на борьбу с COVID-19

Как сообщили представители мирового финансового учреждения, спецпроект нацелен на удовлетворение срочных потребностей в национальной системе здравоохранения. Приобретение современной профильной медицинской аппаратуры, обучение персонала непосредственной работе с лицами, инфицированными коронавирусом, обеспечению жизнедеятельности с помощью систем ИВЛ.
В содержание проекта, также включено финансирование мер по расширению информированности граждан. Будет усилено внимание пропаганде профилактических методов, в их числе — соблюдение социального дистанцирования и первичных способов поддержания гигиены, предотвращающих разлёт инфекции среди населения.
Руководитель белорусского отделения банка Александр Кремер сообщил, что максимум эффективности от реализации проекта следует ждать, при условии, что все действия будут строго сочетаться с социальными ограничениями. Например, такими условиями как перенос крупных массовых мероприятий, сокращение присутствия на рабочих местах, исключение необязательных перемещений людей и другими.