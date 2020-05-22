 
  • 18:05 – Казахстан получил гуманитарную помощь от Катара 
  • 18:00 – Республика Арцах является устоявшимся демократическим государством | президент Армении 
  • 17:54 – В Арцахе налаживается производство боевых ударных беспилотников 
  • 22:26 – Чехия признала Геноцид армян. 
  • 18:35 – Комета века SWAN: где и когда ее можно увидеть 
  • 17:05 – Азербайджанский террорист наказан | остерегайтесь азербайджанцев 

Никол Пашинян посетил Степанакерт

  • 22.05.2020, 11:53,
  • В Мире + Европа Армения Арцах
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
Никол Пашинян посетил СтепанакертВ столице НКР Степанакерте 22 мая состоялась беседа премьер-министра Армении Никола Пашиняна и новоизбранного президента Арцаха Араика Арутюняна. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе главы правительства.

В первую очередь, президент Арцаха поблагодарил за участие в церемонии его инаугурации и за искренние слова, сказанные перед армянским народом.

Продолжая диалог, Никол Пашинян, прежде всего, ещё раз сердечно поздравил с избранием и вступлением в должность президента Республики Арцах.

Он также добавил, что вчера 21 мая действительно состоялась впечатляющая по своему содержанию церемония инаугурации. 

– Я считаю наше общество одно целое, нет народов Армении и Арцаха, есть армянский народ, и исходя из этого принципа, мы должны поддерживать атмосферу, развивать её, – сказал Араик Арутюнян.

Далее, дружественная встреча премьер-министра Армении и президента Арцаха продолжилась с участием МИД Армении и Арцаха Зограба Мнацаканяна и Масиса Маиляна.

Глава внешнеполитического ведомства Армении рассказал и представил своему коллеге подробный отчёт прошедшей 19 мая видеоконференции с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и главой МИД Азербайджана.

Кроме того, министры выразили готовность предпринять практические шаги для дальнейшего углубления сотрудничества и сохранения при этом позитивной динамики.





  •   Просмотров Сегодня: 26


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Шуши состоялась церемония инаугурации президента Арцаха Араика Арутюняна
    » Никол Пашинян посетит с официальным визитом г. Шуши (Нагорно-Карабахская Республика) для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента
    » Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом посетил Республику Арцах
    » Премьер-министр Никол Пашинян принял новоизбранного президента Республики Арцах Араика Арутюняна
    » Никол Пашинян поздравил народ независимого и демократического Арцаха с завершением выборов
    » Карен Мирзоян назначен послом по особым поручениям
    » Премьер Армении и президент НКР обсудили реализацию сформированной в Степанакерте повестки по Карабаху
    » Супруга премьер-министра Армении ознакомилась с условиями службы военнослужащих
    » Преклоняю голову перед памятью погибших во имя независимости Арцаха | Никол Пашинян
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 июня прибыл в Нагорно-Карабахскую Республику
    » Президент Армении: Для Арцаха исключительными ценностями являются внутренняя стабильность
    » В администрации правительства Грузии состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Армении
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Казахстан получил гуманитарную помощь от Катара

    • 18:05
    • 24
    • 0

    С 25 мая в Бишкеке начнут работать фитнес-центры и спортивные залы

    • 17:14
    • 29
    • 0

    Всемирный банк выделил Белоруссии 90 миллионов евро на борьбу с COVID-19

    • 16:59
    • 28
    • 0

    Мария Захарова ответила Японии по Курилам

    • 15:31
    • 27
    • 0

    Президент Молдовы встретился с новым послом Беларуси

    • 12:08
    • 24
    • 0

    Никол Пашинян посетил Степанакерт

    • 11:53
    • 27
    • 0

    Женская логика и женская интуиция: научный взгляд

    • 10:14
    • 36
    • 0

    Чехия признала Геноцид армян.

    • 22:26
    • 52
    • 0

    В Шуши состоялась церемония инаугурации президента Арцаха Араика Арутюняна

    • 19:44
    • 84
    • 0

    В Белоруссии проекты новых кодексов вынесли на общественное обсуждение

    • 19:31
    • 50
    • 0

    Республика Арцах является устоявшимся демократическим государством | президент Армении

    • 18:00
    • 64
    • 0

    Таджикские власти отправили гумпомощь в Узбекистан

    • 17:27
    • 81
    • 0

    Президент Киргизии принял участие в заседании Высшего Евразийского Экономического Совета

    • 16:51
    • 58
    • 0

    Ответ МИД Армении азербайджанскому МИД

    • 16:19
    • 67
    • 0

    Казахстан стал участником международного обсуждения развития в условиях пандемии и после неё

    • 15:54
    • 64
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58415
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53849
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48299
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43962
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 40043
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37733
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36249
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33936
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32023
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30974
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24748
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23671
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23582
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 22230
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21470
    • 0

    Казахстан получил гуманитарную помощь от Катара

    • 18:05
    • 24
    • 0

    Мария Захарова ответила Японии по Курилам

    • 15:31
    • 27
    • 0

    С 25 мая в Бишкеке начнут работать фитнес-центры и спортивные залы

    • 17:14
    • 29
    • 0

    Никол Пашинян посетил Степанакерт

    • 11:53
    • 27
    • 0

    Всемирный банк выделил Белоруссии 90 миллионов евро на борьбу с COVID-19

    • 16:59
    • 28
    • 0

    Президент Молдовы встретился с новым послом Беларуси

    • 12:08
    • 24
    • 0

    Чехия признала Геноцид армян.

    • 22:26
    • 52
    • 0

    В Шуши состоялась церемония инаугурации президента Арцаха Араика Арутюняна

    • 19:44
    • 84
    • 0

    Республика Арцах является устоявшимся демократическим государством | президент Армении

    • 18:00
    • 64
    • 0

    Ответ МИД Армении азербайджанскому МИД

    • 16:19
    • 67
    • 0

    Таджикские власти отправили гумпомощь в Узбекистан

    • 17:27
    • 81
    • 0

    МИД РФ крайне отрицательно оценил год правления Зеленского на Украине

    • 12:14
    • 62
    • 0

    В Белоруссии проекты новых кодексов вынесли на общественное обсуждение

    • 19:31
    • 50
    • 0

    Президент Киргизии принял участие в заседании Высшего Евразийского Экономического Совета

    • 16:51
    • 58
    • 0

    Казахстан стал участником международного обсуждения развития в условиях пандемии и после неё

    • 15:54
    • 64
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА