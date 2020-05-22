Никол Пашинян посетил Степанакерт

В столице НКР Степанакерте 22 мая состоялась беседа премьер-министра Армении Никола Пашиняна и новоизбранного президента Арцаха Араика Арутюняна. Об этом FMG.NEWS сообщили вглавы правительства.

В первую очередь, президент Арцаха поблагодарил за участие в церемонии его инаугурации и за искренние слова, сказанные перед армянским народом.

Продолжая диалог, Никол Пашинян, прежде всего, ещё раз сердечно поздравил с избранием и вступлением в должность президента Республики Арцах.

Он также добавил, что вчера 21 мая действительно состоялась впечатляющая по своему содержанию церемония инаугурации.

– Я считаю наше общество одно целое, нет народов Армении и Арцаха, есть армянский народ, и исходя из этого принципа, мы должны поддерживать атмосферу, развивать её, – сказал Араик Арутюнян.

Далее, дружественная встреча премьер-министра Армении и президента Арцаха продолжилась с участием МИД Армении и Арцаха Зограба Мнацаканяна и Масиса Маиляна.

Глава внешнеполитического ведомства Армении рассказал и представил своему коллеге подробный отчёт прошедшей 19 мая видеоконференции с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и главой МИД Азербайджана.

Кроме того, министры выразили готовность предпринять практические шаги для дальнейшего углубления сотрудничества и сохранения при этом позитивной динамики.