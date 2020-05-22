С 25 мая в Бишкеке начнут работать фитнес-центры и спортивные залы

Суракматов принял данное постановление на основании решений республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В столичной администрации подчеркнули, что спортивным объектам необходимо дезинфицировать помещения, установить санитайзеры и антисептики индивидуально для каждого клиента, а также, должна иметься разметка помещений и оборудований, в которой будет указываться необходимая санитарная дистанция.
Кроме того, администрация и обслуживающий персонал непременно должны носить медицинские маски и перчатки.
Стоит отметить, что коллективным видам спорта, таким как футбол, баскетбол, борьба, бокс, единоборства, работать запрещается на неопределённое время.