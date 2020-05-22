С 25 мая в Бишкеке начнут работать фитнес-центры и спортивные залы

Мэр столицы Киргизии Азиз Суракматов 21 мая заявил о том, что с 25 мая текущего года разрешена деятельность спортивных залов и фитнес-центров. Однако, в мэрии отметили, что работать смогут только те спортивные объекты, которые будут соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. Об этом сообщается на

Суракматов принял данное постановление на основании решений республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В столичной администрации подчеркнули, что спортивным объектам необходимо дезинфицировать помещения, установить санитайзеры и антисептики индивидуально для каждого клиента, а также, должна иметься разметка помещений и оборудований, в которой будет указываться необходимая санитарная дистанция.

Кроме того, администрация и обслуживающий персонал непременно должны носить медицинские маски и перчатки.

Стоит отметить, что коллективным видам спорта, таким как футбол, баскетбол, борьба, бокс, единоборства, работать запрещается на неопределённое время.