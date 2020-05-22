Мария Захарова ответила Японии по Курилам

Заявление главы японского внешнеполитического ведомства о принадлежности российских Курильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи – на прямую противоречит Уставу ООН, 21 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе очередного брифинга. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе министерства.

Скажем, что 19 мая руководитель МИД Японии Тосимицу Мотэги на правительственном совещании представил «Дипломатическую книгу». Это ежегодный доклад о взаимоотношениях с другими странами, где опять Токио вернуло жёсткую формулировку о принадлежности, так называемых японской стороной «северных территорий».

В нём он указал, что Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — это «острова, на которые распространяется суверенитет Японии».

В связи с этим, Мария Захарова указала на то, что по итогам Второй мировой войны и по Уставу ООН – суверенитет над Курильскими остовами принадлежит только России.

– Мы вынуждены вернуть коллег из МИД Японии к реальности, – ответила Захарова о «вопросе принадлежности» территории РФ.

Продолжая свою речь, дипломат подчеркнула, что такой не дружественный шаг Японии противоречит созданию благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях.

Она отметила, что на нынешнем этапе диалога между странами, лучше всего направить концентрацию усилия на формирование доверия в сфере безопасности и уплотнение взаимодействия на международной арене.

Напомним, на карте маршрута олимпийского огня Южные Курилы включили в состав Японии, которые должны были пройти в этом году, но из-за коронавируса их перенесли, дипломатическое ведомство России также осудило этот абсурдный инцидент.

Добавим, что в 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после «заключения мира», судьба островов Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, однако Япония не подписала документ, последующие переговоры ни к чему не привели.