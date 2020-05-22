 
  • 18:05 – Казахстан получил гуманитарную помощь от Катара 
  • 18:00 – Республика Арцах является устоявшимся демократическим государством | президент Армении 
  • 17:54 – В Арцахе налаживается производство боевых ударных беспилотников 
  • 22:26 – Чехия признала Геноцид армян. 
  • 18:35 – Комета века SWAN: где и когда ее можно увидеть 
  • 17:05 – Азербайджанский террорист наказан | остерегайтесь азербайджанцев 

Мария Захарова ответила Японии по Курилам

  • 22.05.2020, 15:31,
  • В Мире + Европа Россия
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
Мария Захарова ответила Японии по Курилам

Заявление главы японского внешнеполитического ведомства о принадлежности российских Курильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи – на прямую противоречит Уставу ООН, 21 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе очередного брифинга. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе министерства.

Скажем, что 19 мая руководитель МИД Японии Тосимицу Мотэги на правительственном совещании представил «Дипломатическую книгу». Это ежегодный доклад о взаимоотношениях с другими странами, где опять Токио вернуло жёсткую формулировку о принадлежности, так называемых японской стороной «северных территорий».

В нём он указал, что Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — это «острова, на которые распространяется суверенитет Японии».

В связи с этим, Мария Захарова указала на то, что по итогам Второй мировой войны и по Уставу ООН – суверенитет над Курильскими остовами принадлежит только России.

– Мы вынуждены вернуть коллег из МИД Японии к реальности, – ответила Захарова о «вопросе принадлежности» территории РФ.

Продолжая свою речь, дипломат подчеркнула, что такой не дружественный шаг Японии противоречит созданию благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях.

Она отметила, что на нынешнем этапе диалога между странами, лучше всего направить концентрацию усилия на формирование доверия в сфере безопасности и уплотнение взаимодействия на международной арене.

Напомним, на карте маршрута олимпийского огня Южные Курилы включили в состав Японии, которые должны были пройти в этом году, но из-за коронавируса их перенесли, дипломатическое ведомство России также осудило этот абсурдный инцидент.

Добавим, что в 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после «заключения мира», судьба островов Кунашира и Итурупа не затрагивалась. 

Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, однако Япония не подписала документ, последующие переговоры ни к чему не привели.





  •   Просмотров Сегодня: 27


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией недавнее видео «Белых касок»
    » Япония не намерена подписывать с Москвой мирный договор без разрешения территориальной проблемы
    » Япония направила протест России из-за присвоения имен пяти Курильским островам
    » Абэ назвал совместную работу России и Японии на южных Курилах плюсом
    » Официальное заявление премьер-министра Японии о возвращении Южных Курил вселяет надежду в граждан страны о воссоединении
    » Мария Захарова "Вестнику Кавказа": в борьбе с терроризмом Россия готова сотрудничать со всеми странами
    » Мария Захарова: "Для России важно сохранить государственность Сирии"
    » Мария Захарова: "Нагорно-карабахский конфликт остаётся в центр внимания МИД РФ"
    » Захарова назвала дикой информационную кампанию против России
    » Захарова объяснила, откуда у боевиков ИГИЛ пикапы Toyota
    » Мария Захарова: западными СМИ движет уже просто бессильная злоба
    » «Анти-Псаки» Мария Захарова — Lenta.ru
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Казахстан получил гуманитарную помощь от Катара

    • 18:05
    • 24
    • 0

    С 25 мая в Бишкеке начнут работать фитнес-центры и спортивные залы

    • 17:14
    • 30
    • 0

    Всемирный банк выделил Белоруссии 90 миллионов евро на борьбу с COVID-19

    • 16:59
    • 28
    • 0

    Мария Захарова ответила Японии по Курилам

    • 15:31
    • 28
    • 0

    Президент Молдовы встретился с новым послом Беларуси

    • 12:08
    • 24
    • 0

    Никол Пашинян посетил Степанакерт

    • 11:53
    • 27
    • 0

    Женская логика и женская интуиция: научный взгляд

    • 10:14
    • 36
    • 0

    Чехия признала Геноцид армян.

    • 22:26
    • 52
    • 0

    В Шуши состоялась церемония инаугурации президента Арцаха Араика Арутюняна

    • 19:44
    • 84
    • 0

    В Белоруссии проекты новых кодексов вынесли на общественное обсуждение

    • 19:31
    • 50
    • 0

    Республика Арцах является устоявшимся демократическим государством | президент Армении

    • 18:00
    • 64
    • 0

    Таджикские власти отправили гумпомощь в Узбекистан

    • 17:27
    • 81
    • 0

    Президент Киргизии принял участие в заседании Высшего Евразийского Экономического Совета

    • 16:51
    • 58
    • 0

    Ответ МИД Армении азербайджанскому МИД

    • 16:19
    • 67
    • 0

    Казахстан стал участником международного обсуждения развития в условиях пандемии и после неё

    • 15:54
    • 64
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58415
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53849
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48299
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43962
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 40043
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37733
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36249
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33936
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32023
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30974
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24748
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23671
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23582
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 22230
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21470
    • 0

    Казахстан получил гуманитарную помощь от Катара

    • 18:05
    • 24
    • 0

    Мария Захарова ответила Японии по Курилам

    • 15:31
    • 28
    • 0

    С 25 мая в Бишкеке начнут работать фитнес-центры и спортивные залы

    • 17:14
    • 30
    • 0

    Никол Пашинян посетил Степанакерт

    • 11:53
    • 27
    • 0

    Всемирный банк выделил Белоруссии 90 миллионов евро на борьбу с COVID-19

    • 16:59
    • 28
    • 0

    Президент Молдовы встретился с новым послом Беларуси

    • 12:08
    • 24
    • 0

    Чехия признала Геноцид армян.

    • 22:26
    • 52
    • 0

    В Шуши состоялась церемония инаугурации президента Арцаха Араика Арутюняна

    • 19:44
    • 84
    • 0

    Республика Арцах является устоявшимся демократическим государством | президент Армении

    • 18:00
    • 64
    • 0

    Ответ МИД Армении азербайджанскому МИД

    • 16:19
    • 67
    • 0

    Таджикские власти отправили гумпомощь в Узбекистан

    • 17:27
    • 81
    • 0

    МИД РФ крайне отрицательно оценил год правления Зеленского на Украине

    • 12:14
    • 62
    • 0

    В Белоруссии проекты новых кодексов вынесли на общественное обсуждение

    • 19:31
    • 50
    • 0

    Президент Киргизии принял участие в заседании Высшего Евразийского Экономического Совета

    • 16:51
    • 58
    • 0

    Казахстан стал участником международного обсуждения развития в условиях пандемии и после неё

    • 15:54
    • 64
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА