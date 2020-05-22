Казахстан получил гуманитарную помощь от Катара

В главный город Казахстана Нур-Султан из Дохи 21 мая прибыл спецрейс с медицинским грузом на борту. Власти Арабской Республики Катар направили в Казахстан, в качестве акта доброй воли, средства защиты для противодействия COVID-19. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе МИДа республики

Грузовой борт доставил в столицу партию общей массой 8,5 тонн. В содержании груза респираторы необходимых образцов высокого качества. Защитные комбинезоны, перчатки, очки, халаты и другие санитарные средства, для безопасной работы медицинского персонала.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики, трюм самолёта был укомплектован по необходимой спецификации и отправлен в дружественную страну, непосредственно по личной директиве эмира Катара шейха Аль-Тани.

В свою очередь, МИД Казахстана направил в Катар ноту с выражением признательности за представленную гуманитарную поддержку.

- Благородный шаг арабского государства, на практике продемонстрировал уровень традиционно крепких отношений между государствами, а вместе с тем символизировал тесную солидарность в международных масштабах в деле борьбы с пандемией, - сообщается в послании.

Принятый груз адресовали в ТОО «СК-Фармация», в целях распределения его среди опорных антиинфекционных центров Казахстана. Напомним, что ранее в страну гуманитарная помощь поступала из КНР, США, ОАЭ, Южной Кореи и Турции.