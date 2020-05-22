Украина и МВФ достигли соглашения о кредите на 5 млрд долларов

Представители Международного валютного фонда отметили, что кредит будет реализован в рамках 18-месячной программы в формате стенд-бай. Основной упор, по словам Владковой-Холлар, будет сделан на обеспечении платёжного баланса.
Кроме того, большая часть средств будет направлена на восстановление государственного бюджета, который пострадал от влияния пандемии. Представитель МВФ подчеркнула, что данная поддержка позволит Украине и дальше реализовывать важные для страны реформы. В завершение Владкова-Холлар добавила, что Украине в дальнейшем будет оказана дополнительная финподдержка.
Окончательное решение по выделению указанной суммы будет принято руководством и исполсоветом МВФ уже в ближайшее время.
Ранее глава минфина Сергей Марченко уже говорил о надежде украинского правительства на финпомощь от данной международной структуры. Он также отметил, что деньги помогут стране в борьбе с главной угрозой современности — COVID-19.
Напомним, что на данный момент в Украине зарегистрировано 20 148 инфицированных коронавирусом.