Нуждающиеся жители Душанбе получили от мэра помощь на 243 тыс. долларов

Глава администрации Душанбе Рустам Эмомали 21 мая оказал поддержку уязвимым группам населения. В качестве помощи гражданам раздали 500 тонн продуктов питания на сумму более 243 тыс. долларов. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе мэрии.

Соответствующую помощь получили 5 000 жителей столицы. Данное мероприятие было реализовано в канун священного праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). В ведомстве отметили, что поддержка была оказана с ориентировкой на соответствующие инициативы лидера страны Эмомали Рахмона.

В категорию граждан, которым помогли в условиях неустойчивой экономической ситуации, вошли люди с инвалидностью, бездомные, бедные семья, сироты, а также люди с тяжёлыми заболеваниями.

Напомним, что правительство Республики Таджикистан на регулярной основе поддерживает систему здравоохранения. Данный процесс особо активно реализуется в условиях неустойчивой эпидемиологической ситуации. Для медучреждений закупается современное оборудование, необходимые лекарства. Финподдержка также оказывается медработникам.

На данный момент в Таджикистане лабораторным путём было обнаружено 2350 случаев заражения COVID-19. Согласно последним данным минздрава, от коронавирусной инфекции удалось излечить 1008 граждан.