 
  • 09:30 – Представительство Арцаха в Германии работает на полную катушку 
  • 22:26 – Чехия признала Геноцид армян. 
  • 17:54 – В Арцахе налаживается производство боевых ударных беспилотников 
  • 09:30 – Представительство Арцаха в Германии работает на полную катушку 
  • 18:35 – Комета века SWAN: где и когда ее можно увидеть 
  • 17:05 – Азербайджанский террорист наказан | остерегайтесь азербайджанцев 

Представительство Арцаха в Германии работает на полную катушку

 
Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением, касающимся появившейся в СМИ информации, согласно которой правительство Германии закрыло арцахский сайт arzach.de, а также официальную страницу представителя Арцаха в Facebook.
«Законные интересы народа Арцаха в Германии защищает зарегистрированная организация, осуществляющая свою деятельность в полном соответствии с законодательством страны-резидента. Деятельность, направленная на защиту интересов народа Арцаха в Германии, носит прозрачный и законный характер и будет постоянной.
Мы уверены, что международная деятельность, направленная на сохранение мира и безопасности и продвижение демократии и прав человека, как во всем в мире, так и в Европе, является важной составляющей для создания условий экономического процветания в Европе.
Будут предприняты последовательные усилия для дальнейшего повышения эффективности деятельности, направленной на расширение географии сотрудничества Арцаха и представления интересов народа Арцаха в разных государствах, принимая во внимание особенности законодательства страны-резидента», - отмечается в сообщении МИД.
 
Заметим что благодаря новому президенту Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюняну и премьер министру Армении Никол Пашиняну в ближайшее время будет активирована мощная информационно политическая компания во всем мире от Европы до Китая по налаживанию двухсторонних контактов в сфере культуры, туризма, спорта, молодежи, а также в военном и политическом сотрудничестве. Ожидаются осуществления ряда крупных экономических и энергетических проектов с европейскими странами. И конечно все это нацеленно на создание дружественных двухсторонних отношений и условий для окончательного признания независимости Республики Арцах со стороны Европы.
 
И конечно представительство Республики Арцах направлена на защиту интересов народа Арцаха в Германии, носит прозрачный и законный характер и будет постоянной.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 29


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Главы МИД Армении и Арцаха «сверили часы» перед встречей Мнацаканян-Мамедъяров
    » Арцах накопил серьезный опыт демократических выборов – МИД Армении
    » Туристы будут получать въездную визу в Арцах бесплатно – МИД Арцаха
    » Гагик Царукян прокомментировал встречу премьера Армении и президента Азербайджана
    » Премьер Армении и президент НКР обсудили реализацию сформированной в Степанакерте повестки по Карабаху
    » В Брюсселе обсудили возможности участия Карабаха в программах ЕС
    » Экс-защитник прав человека Арцаха анонсировал создание правозащитной организации в Армении
    » Глава МИД Арцаха представил послу Анджею Каспршику ситуацию на линии соприкосновения с ВС Азербайджана
    » В ОБСЕ распространено заявление НС Арцаха к 30-й годовщине геноцида армян в Сумгаите
    » Азербайджан пытается экспортировать свои стандарты в другие страны — МИД Арцаха
    » В ООН распространен документ МИД НКР о политике Азербайджана по изоляции Арцаха
    » Омбудсмен Карабаха: Европейские структуры должны быть вовлечены в жизнь Арцаха
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Представительство Арцаха в Германии работает на полную катушку

    • 09:30
    • 31
    • 0

    Нуждающиеся жители Душанбе получили от мэра помощь на 243 тыс. долларов

    • 20:20
    • 72
    • 0

    Украина и МВФ достигли соглашения о кредите на 5 млрд долларов

    • 19:40
    • 67
    • 0

    Казахстан получил гуманитарную помощь от Катара

    • 18:05
    • 98
    • 0

    С 25 мая в Бишкеке начнут работать фитнес-центры и спортивные залы

    • 17:14
    • 63
    • 0

    Всемирный банк выделил Белоруссии 90 миллионов евро на борьбу с COVID-19

    • 16:59
    • 61
    • 0

    Мария Захарова ответила Японии по Курилам

    • 15:31
    • 76
    • 0

    Президент Молдовы встретился с новым послом Беларуси

    • 12:08
    • 59
    • 0

    Никол Пашинян посетил Степанакерт

    • 11:53
    • 77
    • 0

    Женская логика и женская интуиция: научный взгляд

    • 10:14
    • 67
    • 0

    Чехия признала Геноцид армян.

    • 22:26
    • 86
    • 0

    В Шуши состоялась церемония инаугурации президента Арцаха Араика Арутюняна

    • 19:44
    • 115
    • 0

    В Белоруссии проекты новых кодексов вынесли на общественное обсуждение

    • 19:31
    • 78
    • 0

    Республика Арцах является устоявшимся демократическим государством | президент Армении

    • 18:00
    • 91
    • 0

    Таджикские власти отправили гумпомощь в Узбекистан

    • 17:27
    • 260
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58425
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53886
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48310
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43971
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 40117
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37741
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36258
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33959
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32038
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30983
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24762
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23683
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23594
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 22285
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21482
    • 0

    Представительство Арцаха в Германии работает на полную катушку

    • 09:30
    • 31
    • 0

    Нуждающиеся жители Душанбе получили от мэра помощь на 243 тыс. долларов

    • 20:20
    • 72
    • 0

    Украина и МВФ достигли соглашения о кредите на 5 млрд долларов

    • 19:40
    • 67
    • 0

    Казахстан получил гуманитарную помощь от Катара

    • 18:05
    • 98
    • 0

    Мария Захарова ответила Японии по Курилам

    • 15:31
    • 76
    • 0

    С 25 мая в Бишкеке начнут работать фитнес-центры и спортивные залы

    • 17:14
    • 63
    • 0

    Никол Пашинян посетил Степанакерт

    • 11:53
    • 77
    • 0

    Всемирный банк выделил Белоруссии 90 миллионов евро на борьбу с COVID-19

    • 16:59
    • 61
    • 0

    Президент Молдовы встретился с новым послом Беларуси

    • 12:08
    • 59
    • 0

    Чехия признала Геноцид армян.

    • 22:26
    • 86
    • 0

    В Шуши состоялась церемония инаугурации президента Арцаха Араика Арутюняна

    • 19:44
    • 115
    • 0

    Республика Арцах является устоявшимся демократическим государством | президент Армении

    • 18:00
    • 91
    • 0

    Ответ МИД Армении азербайджанскому МИД

    • 16:19
    • 84
    • 0

    Таджикские власти отправили гумпомощь в Узбекистан

    • 17:27
    • 260
    • 0

    МИД РФ крайне отрицательно оценил год правления Зеленского на Украине

    • 12:14
    • 76
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА