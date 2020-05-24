Представительство Арцаха в Германии работает на полную катушку

Министерство иностранных дел Республики Арцах
выступило с заявлением, касающимся появившейся в СМИ информации, согласно которой правительство Германии закрыло арцахский сайт arzach.de, а также официальную страницу представителя Арцаха в Facebook.
«Законные интересы народа Арцаха в Германии защищает зарегистрированная организация, осуществляющая свою деятельность в полном соответствии с законодательством страны-резидента. Деятельность, направленная на защиту интересов народа Арцаха в Германии, носит прозрачный и законный характер и будет постоянной.
Мы уверены, что международная деятельность, направленная на сохранение мира и безопасности и продвижение демократии и прав человека, как во всем в мире, так и в Европе, является важной составляющей для создания условий экономического процветания в Европе.
Будут предприняты последовательные усилия для дальнейшего повышения эффективности деятельности, направленной на расширение географии сотрудничества Арцаха и представления интересов народа Арцаха в разных государствах, принимая во внимание особенности законодательства страны-резидента», - отмечается в сообщении МИД.
Заметим что благодаря новому президенту Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюняну и премьер министру Армении Никол Пашиняну в ближайшее время будет активирована мощная информационно политическая компания во всем мире от Европы до Китая по налаживанию двухсторонних контактов в сфере культуры, туризма, спорта, молодежи, а также в военном и политическом сотрудничестве. Ожидаются осуществления ряда крупных экономических и энергетических проектов с европейскими странами. И конечно все это нацеленно на создание дружественных двухсторонних отношений и условий для окончательного признания независимости Республики Арцах
со стороны Европы.