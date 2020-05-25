История нацизма в Азербайджане | Секретные Материалы

Азербайджанский легион Вермахта – позорная страница, которую в современном Азербайджане не закрыли, но наоборот.
Сегодня власти Азербайджана продолжают героизировать преступников, коллаборационистов и пособников нацистов. Съемки фильмов, установки памятников и другие чествования тех, кто не просто пошел на сотрудничество, но и делал это с таким рвением, что сумел заслужить похвалу фашистов – вот малая часть всех действий, которые сегодня предпринимаются в Баку
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История предателя Абдуррахмана Фаталибейли и его духовного наставника, основателя Азербайджанской демократической республики Мамед Эмина Расулзаде в видео ниже.