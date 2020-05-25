Наивно говорить о боеспособности армии Азербайджана, когда солдат является рабом | Лейла Юнус

Руководство страны часто выступает с военной риторикой. Однако насколько при такой ситуации можно говорить о дееспособности армии? Некоторые выдержки и ответы д иректора Института демократии и мира Лейла Юнус



— У армии нет никакой способности действовать, поскольку создана система коррупционного механизма. Огромные деньги затрачиваются на покупку вооружения, но для создания боеспособной армии механизма нет. Почему происходит такое количество смертей? Дело в том, что в Азербайджане все покупается. Младшие офицеры платят старшим, старшие — в Министерство обороны, а министерства, в свою очередь, в президентский аппарат. Это налаженная система в армии, в МВД, в министерстве юстиции. А младший офицер берет деньги у бедных солдат. Чтобы получить увольнительную, позвонить домой и т.д. — за все нужно платить. Солдат, которые не имеют способности платить, бьют. Наивно говорить о боеспособности армии, которая представляет из себя коррупционную схему, и где солдат является фактически рабом, когда его права ограничивают больше, чем права заключенных.

- Количество смертей в азербайджанской армии в небоевых условиях возрастает на глазах. Последние два три года это порядка 80 солдат срочной службы в год. Они погибают не от противотанковых мин, не от армянских снайперов, а от дедовщины, избиения со стороны офицеров, от пыток и сексуального насилия. Есть свидетели вскрытия, когда были изъяты органы. Наши правозащитники проводили расследования о возможной продаже органов молодых здоровых солдат. Это вызывает массовое возмущение, естественно, что молодежные организации призывают выходить на улицы, требуют расследования этих смертей и их предотвращения.

Директор Института демократии и мира Лейла Юнус



PS

Напомним, что по сообщению азербайджанских СМИ, экспертов и международных правозащитников люди в Азербайджане готовы прятать своих сыновей где угодно, даже в психбольницах или продать все, что у них есть, лишь бы «отмазать» их от службы в армии, где солдаты погибают от болезней, недоедания, «дедовщины», офицерского произвола, разгильдяйства и суицида.

Текст заявления, принятого рядом общественных организаций коренных народов Азербайджана.

В документе, в частности, говорится:



"Вот уже 29 лет, как руководство Азербайджана заставляет нас воевать с армянами Карабаха. Наши юноши рискуют своими жизнями и гибнут во имя интересов азербайджанцев. Погибают сами, убивают наших вековых соседей — армян. И все это для того, чтобы укрепить власть Баку на нашей Родине. Почему лезгины, талыши, аварцы, цахуры, удины, рутулы должны воевать в армянских горах? Баку говорит, что мы должны защищать Родину от врага. Но разве Карабах является нашей Родиной? И разве армяне являются нашими врагами?