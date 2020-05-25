Народы Азербайджана не хотят воевать против армян | Актуально сейчас

Текст заявления, принятого рядом общественных организаций коренных народов Азербайджана.





"Вот уже 20 лет, как руководство Азербайджана заставляет нас воевать с армянами Карабаха. Наши юноши рискуют своими жизнями и гибнут во имя интересов азербайджанцев. Погибают сами, убивают наших вековых соседей — армян. И все это для того, чтобы укрепить власть В документе, в частности, говорится:"Вот уже 20 лет, как руководство Азербайджана заставляет нас воевать с армянами Карабаха. Наши юноши рискуют своими жизнями и гибнут во имя интересов азербайджанцев. Погибают сами, убивают наших вековых соседей — армян. И все это для того, чтобы укрепить власть Баку на нашей Родине. Почему лезгины, талыши, аварцы, цахуры, удины, рутулы должны воевать в армянских горах? Баку говорит, что мы должны защищать Родину от врага. Но разве Карабах является нашей Родиной? И разве армяне являются нашими врагами? Весь мир знает, как во время войны 1988-1994 годов живущие в Карабахе азербайджанцы и курды трусливо бежали от армянских солдат.

А в это время тысячи и тысячи наших ребят сложили свои молодые головы в Карабахе, что помогло Алиевым укрепить свою власть. Сегодня Алиевы заселяют наши земли бежавшими из Нагорного Карабаха азербайджанцами и курдами, отнимают наши дома, выселяют из Азербайджана наших сородичей. Азербайджан выделяет на армию огромные средства, и можно не сомневаться: рано или поздно эта армия повернется против нас, коренных жителей. По мнению преступного правительства, которое тюркизирует нашу Родину, мы не имеем права учиться и говорить на родном языке, не имеем права петь наши песни, воспевать наших национальных героев. У нас отнимают историю, язык и культуру, у нас отнимают Родину!

И в этом мы сами, своим молчанием и бездействием, помогаем врагу. Мы заявляем, что не являемся врагами армянскому народу. История армян и наших народов накрепко переплелась, и мы не вправе позволять нашим общим врагам разжигать между нами вражду и ненависть. Мы призываем вас всех решительно отказаться от службы в вооруженных силах Азербайджана на границе с НКР . Мы категорически против того, чтобы стрелять в армян.

Мы готовы защищать нашу Родину от любого врага, но мы не хотим стремиться к завоеванию Карабаха для тех, кто уничтожает нас вместе с нашим историческим наследием и прошлым. Это не наша война. Если Азербайджану удастся победить армян Нагорного Карабаха, то следующей мишенью на пути завоевания чужого неизбежно окажемся мы: талыши, аварцы, лезгины, удины, цахуры…

Не пускайте своих сыновей служить на границе с Арцахом. Мы хотим положить начало мирной жизни для всех народов Кавказа.



Обращение, которое открыто для всех организаций и отдельных людей, подписали:

Союз аварских Джамаатов,

Председатель Всемирного Конгресса лезгинского народа,

Председатель Всероссийского Союза лезгинских офицеров,

Председатель Всероссийского Союза лезгинской молодежи Абдуллаев Энвер Инаятович,

писатели, публицисты, представители интеллигенции....



