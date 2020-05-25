Смертельное ДТП на трассе Киев – Харьков: среди погибших 10-летний ребенок – фото

Трагическая авария произошла 24 мая в Яготинском районе Киевской области. В результате ДТП погибли три человека, среди которых ребенок.

По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение водителем безопасной скорости. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Что известно об обстоятельствах трагедии



Происшествие случилось на 103 километре автодороги Киев – Харьков – Довжанский.



Водитель автомобиля Peugeot, двигаясь в направлении Киева, на большой скорости врезался отбойник.



В результате ДТП три человека от полученных травм погибли на месте происшествия. Среди них был 10-летний ребенок.





ДТП на Киевщине / Фото патрульной полиции Киева