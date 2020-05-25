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Смертельное ДТП на трассе Киев – Харьков: среди погибших 10-летний ребенок – фото

  • 25.05.2020, 10:18,
  • Украина Политика ДТП
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Трагическая авария произошла 24 мая в Яготинском районе Киевской области. В результате ДТП погибли три человека, среди которых ребенок.

По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение водителем безопасной скорости. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.


Что известно об обстоятельствах трагедии



  • Происшествие случилось на 103 километре автодороги Киев – Харьков – Довжанский.

  • Водитель автомобиля Peugeot, двигаясь в направлении Киева, на большой скорости врезался отбойник.

  • В результате ДТП три человека от полученных травм погибли на месте происшествия. Среди них был 10-летний ребенок.


дтп на Київщині
ДТП на Киевщине / Фото патрульной полиции Киева


аварія біля Києва
В результате ДТП погибли трое человек / Фото патрульной полиции Киева
 





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