Как правильно есть мороженое: идеальная формула от ученых

Оказывается, люди все время ели мороженое неправильно. Поэтому ученые создали формулу, которая поможет нам всем побороть эту проблему.

Доктор Сара Кэмп 30 лет занимается исследованиями в области питания и решила наконец вывести такую формулу, пишет Daily Star.

У нее получилось вот такое уравнение: (i @ -14 ° C + ½S + UDS + 12s) x 2 = MF *. Выглядит сложно, но на самом деле это описание последовательности действий, которые помогут получить от мороженого максимальное наслаждение.



Мороженое должно иметь температуру 14 градусов / unsplash.com

Как правильно есть мороженое



Извлеките десерт из морозилки и оставьте его пока не нагреется до правильной температуры – 14 градусов. Это займет около 15 минут.



Использовать нужно две ложки: одной отделять порции, а другой есть.



Мороженое нужно класть на кончик языка, чтобы ощутить первые нотки вкуса. Это удобнее делать, если держать ложку, которой вы едите, вверх дном.



Затем нужно медленно начать вращать ложку во рту, чтобы ощутить не только вкус, но и текстуру мороженого. Совершите полный оборот.



После этого сделайте плавный и глубокий вдох ртом – так вы присоедините верхние рецепторы и ощутите те оттенки вкуса, которые обычно остаются незамеченными.



Держать мороженое во рту нужно 12 секунд и только потом глотать. Оно должно полностью растаять.



Ученая советует не настраиваться на прием пищи, а попробовать насладиться вкусом десерта.