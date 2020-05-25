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Били и стреляли над головой: появились детали изнасилования женщины полицейскими

  • 25.05.2020, 15:14,
  • Политика Криминал
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции в Киевской области подозревают в избиении и изнасиловании женщины. Их уволили со службы, а Государственное бюро расследований уже задержало злоумышленников.

Полицейских уволили из-за подозрения в изнасиловании


Сотрудники департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании, сообщили в фейсбуке МВД.


Глава Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, которых подозревают в совершении преступления, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела,
– говорится в сообщении.


Кроме того, подразделение расформируют и проведут переаттестацию всего личного состава Кагарлицкого отдела полиции.


Детали об изнасиловании


В полицию 24 мая поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения. Она заявила об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому были причастны полицейские.


По данным ГБР, инцидент имел место в ночь с 23 на 24 мая. Саму же будущую жертву вызвали в отделение как свидетеля. Кроме 26-летней женщины, правоохранители также избили еще одного мужчину, который был в отделении.


К женщине "правоохранители" применили пытки. Они надели на нее противогаз и наручники. Оперуполномоченный стрелял из табельного оружия у нее над головой, а потом несколько раз изнасиловал.


Мужчине они также угрожали изнасилованием. Таким образом они ставили его на колени, били по голове дубинками, так же натягивали противогаз и стреляли над головой. Теперь у пострадавшего переломы ребер и носа.


Что грозит бывшим полицейским


Сейчас следователи ГБР готовят сообщение о подозрении задержанным. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.


Бывшим правоохранителям инкриминируют сразу три статьи – изнасилование, пытки и превышение служебных полномочий. За это им грозит до 8 лет за решеткой.








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