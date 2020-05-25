Били и стреляли над головой: появились детали изнасилования женщины полицейскими

Полицейских уволили из-за подозрения в изнасиловании

Двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции в Киевской области подозревают в избиении и изнасиловании женщины. Их уволили со службы, а Государственное бюро расследований уже задержало злоумышленников.

Сотрудники департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании, сообщили в фейсбуке МВД.

Глава Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, которых подозревают в совершении преступления, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела,

– говорится в сообщении.

Кроме того, подразделение расформируют и проведут переаттестацию всего личного состава Кагарлицкого отдела полиции.

Детали об изнасиловании

В полицию 24 мая поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения. Она заявила об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому были причастны полицейские.

По данным ГБР, инцидент имел место в ночь с 23 на 24 мая. Саму же будущую жертву вызвали в отделение как свидетеля. Кроме 26-летней женщины, правоохранители также избили еще одного мужчину, который был в отделении.

К женщине "правоохранители" применили пытки. Они надели на нее противогаз и наручники. Оперуполномоченный стрелял из табельного оружия у нее над головой, а потом несколько раз изнасиловал.

Мужчине они также угрожали изнасилованием. Таким образом они ставили его на колени, били по голове дубинками, так же натягивали противогаз и стреляли над головой. Теперь у пострадавшего переломы ребер и носа.

Что грозит бывшим полицейским

Сейчас следователи ГБР готовят сообщение о подозрении задержанным. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Бывшим правоохранителям инкриминируют сразу три статьи – изнасилование, пытки и превышение служебных полномочий. За это им грозит до 8 лет за решеткой.





