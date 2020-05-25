Майк Тайсон заработает 20 миллионов долларов за один бой: боксеру поставили необычное условие

Тайсон сказал "нет"

Майк Тайсон за возвращение в спорт может заработать 20 миллионов долларов. Американцу предлагают солидный гонорар за бой на голых кулаках против Вандерлея Силвы.

Президент лиги кулачных боев BKFC Дэвид Фельдман подтвердил, что предложил Тайсону контракт на бой, сообщает MMA Fighting. Однако Майк сразу сказал "нет".

Дэвид Фельдман считает, что кандидатура 43-летнего Силвы подходит для поединка с Тайсоном.

Неважно, насколько стар Силва, он все еще опасен. Считаю, что это будет интригующим противостоянием. Но кандидат еще не выбран,

– заявил глава BKFC.

По словам Фельдмана, окончательно соперника Тайсону будут искать, если удастся устроить бой с 53-летним американцем.

Затем мы начнем говорить о соперниках. Пока мы не достигли успеха в организации боя Майка. Но я не думаю, что эти двери закрыты. Тайсон сразу сказал "нет". Но мне кажется, что рано ставить точку,

– сообщил Фельдман.

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