В еще одном студенческом общежитии на Киевщине вспышка коронавируса

На Киевщине вспышкау коронавируса в очередной раз обнаружили в общежитии. На этот раз очаг зафиксировали в студенческом общежитии в Переяславе.

Инфекцию обнаружили у пациента совершенно случайно – после операции вследствие бытовой травмы. Об этом рассказал временный исполнитель обязанностей председателя КОГА Василий Володин, сообщает 24 канал.

Больному сначала провели экспресс-тест на наличие антител к коронавирусу и после того, как он оказался положительным – сделали ПЦР-тест.

Всего в общежитии проживает около 165 человек. Всех контактных лиц больного уже определили и сейчас проводится сбор образцов для анализов.

По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить строгие меры по изоляции этого общежития,

– сказал Володин.

По состоянию на 25 мая в Киевской области обнаружили 1 437 случаев заражения коронавирусом. 300 человек выздоровели, но 30 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.





