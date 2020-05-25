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Так выглядит настоящая любовь: изысканные фото пары, которая вместе уже более 55 лет

  • 25.05.2020, 17:03,
  • Политика
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Пара Дороти и Уэйн женаты уже 55 лет, а вместе даже больше – 57. И их любовь из года в год только увеличивается. Фотограф Суджата Сетия решила запечатлеть на фотографиях их чувства друг к другу. Глядя на эти фото, начинаешь верить в настоящую любовь.

Муж впервые увидел Дороти в пабе и тогда же понял, что она и сама, пишет Bored Panda.


"Я видел, как она танцует со своей подругой. И я сказал другу, который был тогда со мной: "Это девушка, с которой я женюсь". И мы вместе уже 57 лет... мы пережили каждую бурю вместе", – сказал Уэйн.


Фотографиня сделала изысканные фото пары. А шарма фотографиям добавил выбор места для фотосессии: пара позирует на берегу Индийского океана в свадебном наряде.


Пара
Влюбленная пара на берегу Индийского океана / Фото Bored Panda


"Когда Дороти вышла в этом платье, глаза Уэйна загорелись, как тысячи сказочных огней, и он сказал: "Я рад, что сегодня заберу эту женщину домой". Это было просто магически", – рассказала Суджата.


Но во время фотосессии, когда пара сидела на берегу возле океана, на них попадали брызги волн, а Уэйн в это время вытирал с лица Дороти каждую каплю. Фотограф хотела извиниться за такой дискомфорт пары, но Уэйн просто улыбнулся, поцеловав Дороти, и сказал: "О, не волнуйтесь. Я мог бы делать это весь день".


Невероятные фото, которые впоследствии опубликовала Суджата Сетия доказывают, что настоящая любовь, по крайней мере в сердцах этой пары точно существует. Вы лишь взгляните на эти очаровательные фотографии влюбленных.


Смотрите все фото с фотосессии Уэйна и Дороти на берегу Индийского океана:






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